Anvisa suspende estudos clínicos da vacina Covaxin no Brasil

Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou na noite de sexta-feira (23) que determinou a suspensão cautelar dos estudos clínicos da vacina indiana Covaxin no Brasil. A decisão foi tomada pela Coordenação de Pesquisa Clínica da Anvisa (Copec/GGMED).

Em nota, a Anvisa informou que os ofícios comunicando a suspensão cautelar foram enviados ao Instituto Albert Einstein e à patrocinadora do estudo, a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos.

A agência informou que a decisão da suspensão foi tomada em decorrência do comunicado da empresa indiana Bharat Biotech Limited Intercional enviado à Anvisa, também na sexta-feira, informando que a empresa Precisa não tem mais autorização para representar a Bharat Biotech no Brasil. Essa decisão, na avaliação da Anvisa, inviabiliza a realização dos estudos clínicos.

A Precisa é alvo de apurações da CPI da Covid, que investiga irregularidades na intermediação feita pela empresa brasileira com a fabricante indiana e o Ministério da Saúde. Devido às suspeitas, como o pagamento adiantado de R$ 45 milhões fora do contrato, o acordo com a Covaxin já havia sido suspenso.