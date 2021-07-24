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Suspeitas

Anvisa suspende estudos clínicos da vacina Covaxin no Brasil

Decisão da agência foi tomada após a Bharat Biotech informar que a empresa Precisa, alvo de apurações da CPI da Covid, não tem mais autorização para representar a farmacêutica indiana

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 09:34

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

24 jul 2021 às 09:34
Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou na noite de sexta-feira (23) que determinou a suspensão cautelar dos estudos clínicos da vacina indiana Covaxin no Brasil. A decisão foi tomada pela Coordenação de Pesquisa Clínica da Anvisa (Copec/GGMED).
Em nota, a Anvisa informou que os ofícios comunicando a suspensão cautelar foram enviados ao Instituto Albert Einstein e à patrocinadora do estudo, a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos.
A agência informou que a decisão da suspensão foi tomada em decorrência do comunicado da empresa indiana Bharat Biotech Limited Intercional enviado à Anvisa, também na sexta-feira, informando que a empresa Precisa não tem mais autorização para representar a Bharat Biotech no Brasil. Essa decisão, na avaliação da Anvisa, inviabiliza a realização dos estudos clínicos.
A Precisa é alvo de apurações da CPI da Covid, que investiga irregularidades na intermediação feita pela empresa brasileira com a fabricante indiana e o Ministério da Saúde. Devido às suspeitas, como o pagamento adiantado de R$ 45 milhões fora do contrato, o acordo com a Covaxin já havia sido suspenso. 
Segundo a Anvisa, não houve aplicação da vacina Covaxin em voluntários brasileiros.

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