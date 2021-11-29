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Anvisa aprova novo tratamento para HIV

Medicamento aprovado representa um avanço, por reunir em uma dose diária dois antirretrovirais, o que, segundo a Anvisa, simplifica o tratamento e a adesão de pacientes
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

29 nov 2021 às 17:53

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 17:53

Em 2019 no Brasil, foram diagnosticados 41.919 novos casos de HIV e 37.308 de Aids
O novo medicamento será indicado como um regime complemento para o tratamento da infecção pelo vírus do HIV-1 em adultos e adolescentes acima de 12 anos. Crédito: Freepik
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um novo medicamento para o tratamento do HIV. Trata-se da combinação de duas substâncias – a lamivudina e o dolutegravir sódico – em um único comprimido.
Para a agência, a aprovação representa um avanço no tratamento, já que reúne em uma dose diária dois antirretrovirais. “A possibilidade de doses únicas simplifica o tratamento e a adesão de pacientes”, informou, por meio de nota.
De acordo com a bula aprovada pela Anvisa, o novo medicamento reduz a quantidade de HIV no organismo, mantendo-a em um nível considerado baixo. Além disso, o remédio promove o aumento da contagem de cédulas CD4, que exercem papel importante na manutenção de um sistema imune saudável, ajudando a combater infecções.

INDICAÇÃO

O novo medicamento será indicado como um regime complemento para o tratamento da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana tipo 1 (HIV-1) em adultos e adolescentes acima de 12 anos pesando pelo menos 40 quilos, sem histórico de tratamento antirretroviral prévio ou em substituição ao regime antirretroviral atual em pessoas com supressão virológica.
O registro foi concedido ao laboratório GlaxoSmithKline Brasil Ltda. que, segundo a Anvisa, apresentou estudos de eficácia e segurança com dados que sustentam as indicações autorizadas. A bula aprovada pode ser consultada aqui.

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