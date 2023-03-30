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Proibiu a venda

Anvisa alerta para venda de remédio falso para esclerose múltipla

Determinações foram feitas após a Sanofi, dona do registro do medicamento, informar à agência que não reconhece o lote 7BK1221 do Lemtrada como sendo de sua produção

Publicado em 30 de Março de 2023 às 14:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 mar 2023 às 14:33
Sede da Anvisa em Brasília (DF)
Sede da Anvisa em Brasília: agência determinou apreensão e proibiu a venda e distribuição de remédio falso para esclerose múltipla Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) emitiu alerta para a venda de um remédio falso contra esclerose múltipla.
A agência determinou a apreensão e proibiu a venda e distribuição do lote 7BK1221 do Lemtrada. As determinações foram feitas após a Sanofi, dona do registro do medicamento, informar que não reconhece o lote como sendo de sua produção.
O lote tem data de fabricação em fevereiro de 2021 e validade até outubro de 2024. Além de não pertencer à fabricante, a embalagem secundária desse lote não está em português, segundo a Anvisa.
Caso algum serviço de saúde encontre produtos com essas características, a Anvisa pede que eles não sejam utilizados e orienta a comunicá-la. Se houver dúvidas sobre a procedência dos remédios, a recomendação é entrar em contato com a Sanofi pelo telefone 08007030014 ou pelo e-mail [email protected].

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