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Falha de higiene

Anvisa suspende fabricação e venda de alimentos da marca Fugini

A agência localizou "falhas graves" na fabricação dos produtos durante inspeção sanitária na fábrica da empresa; a Fugini afirma que vistoria gerou uma ordem para alteração de alguns processos e procedimentos

Publicado em 30 de Março de 2023 às 07:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 mar 2023 às 07:15
Anvisa suspende venda de produtos em estoque da Fugini por falha de higiene
Anvisa suspende venda de produtos em estoque da Fugini por falha de higiene Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de todos os produtos que estão no estoque da Fugini. A resolução da agência foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) na segunda-feira (27).
A agência reguladora verificou "falhas graves" na fabricação dos produtos durante inspeção sanitária na fábrica da empresa em Monte Alto, São Paulo, a 350 quilômetros da capital.
Os problemas estão relacionados a "higiene, controle de qualidade e segurança de matérias-primas e produto final, controle de pragas, rastreabilidade, entre outros", disse a agência em comunicado.
A vistoria foi realizada pela Anvisa, o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e Vigilância Sanitária Municipal de Monte Alto.
Em nota divulgada nesta quarta, a Fugini disse que a vistoria gerou uma ordem para alteração de alguns processos e procedimentos internos. As modificações pedidas pela Anvisa já teriam sido realizadas, segundo a empresa.
A Fugini afirma que não há lotes com recall e a "comercialização e consumo dos produtos seguem normalmente, nos pontos de vendas do varejo".
"Todos os produtos Fugini que se encontram para consumo nas casas, à venda nos mercados ou estocados nos centros de distribuição, seguem seguros e disponíveis para os consumidores. Sempre cumprimos com todas as obrigações", disse a Fugini na nota desta quarta.

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