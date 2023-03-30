Anvisa suspende fabricação e venda de alimentos da marca Fugini

Anvisa suspende venda de produtos em estoque da Fugini por falha de higiene Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de todos os produtos que estão no estoque da Fugini. A resolução da agência foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) na segunda-feira (27).

A agência reguladora verificou "falhas graves" na fabricação dos produtos durante inspeção sanitária na fábrica da empresa em Monte Alto, São Paulo, a 350 quilômetros da capital.

Os problemas estão relacionados a "higiene, controle de qualidade e segurança de matérias-primas e produto final, controle de pragas, rastreabilidade, entre outros", disse a agência em comunicado.

A vistoria foi realizada pela Anvisa, o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e Vigilância Sanitária Municipal de Monte Alto.

Em nota divulgada nesta quarta, a Fugini disse que a vistoria gerou uma ordem para alteração de alguns processos e procedimentos internos. As modificações pedidas pela Anvisa já teriam sido realizadas, segundo a empresa.

A Fugini afirma que não há lotes com recall e a "comercialização e consumo dos produtos seguem normalmente, nos pontos de vendas do varejo".