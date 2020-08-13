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Aos beneficiários de convênios

ANS volta a exigir de planos de saúde cobertura obrigatória de teste sorológico

A decisão foi tomada nesta quinta-feira (13). A medida ainda não foi publicada no Diário Oficial da União, mas passa a valer a partir de sexta (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 17:25

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 17:25

Profissionais de saúde realizam a segunda etapa do inquérito sorológico. Em Viana o primeiro bairro visitado foi Vila Betânia II.
Teste sorológico identifica a presença de anticorpos do novo coronavírus Crédito: Ricardo Medeiros
Uma decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicada nesta quinta-feira (13) voltou a exigir dos planos de saúde a cobertura do exame sorológico, que busca identificar anticorpos do novo coronavírus no corpo de pacientes. A medida ainda não foi publicada no Diário Oficial da União, mas passa a valer a partir de sexta-feira (14).
Conforme a ANS, a decisão foi tomada após "concluir análise técnica das evidências científicas disponíveis e promover amplo debate sobre o tema com o setor regulado e a sociedade".
"O procedimento passa a ser de cobertura obrigatória para os beneficiários de planos de saúde a partir do oitavo dia do início dos sintomas, nas segmentações ambulatorial, hospitalar e referência, conforme solicitação do médico assistente", informa a Agência Nacional de Saúde Suplementar.
O pedido, por parte do médico, deve atender critérios específicos.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

  • Pacientes com Síndrome Gripal (SG) ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) a partir do oitavo dia do início dos sintomas
  • Crianças ou adolescentes com quadro suspeito de Síndrome Multissistêmica Inflamatória pós-infecção pelo SARS-Cov2

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

  • RT-PCR prévio positivo para SARS-COV-2
  • Pacientes que já tenham realizado o teste sorológico, com resultado positivo
  • Pacientes que tenham realizado o teste sorológico, com resultado negativo, há menos de 1 semana (exceto para Crianças ou adolescentes com quadro suspeito de Síndrome Multissistêmica Inflamatória pós-infecção pelo SARS-Cov2)
  • Pacientes cuja prescrição tem finalidade de rastreamento (screening), retorno ao trabalho, pré-operatório, controle de cura ou contato próximo/domiciliar com caso confirmado
  • Verificação de imunidade pós-vacinal

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