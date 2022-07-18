Anitta diz que explicou a Lula qual estratégia seguir para ser eleito

A cantora citou episódios de intolerância religiosa como motivadores da decisão de apoiar Lula. "Sou do candomblé, por exemplo. A quantidade de terreiros incendiados no Brasil, a intolerância religiosa. Acho que, primeiro, neste momento, a gente tem que lutar para isso. E aí na próxima eleição a gente pensa nos ideias que de fato a gente acredita", ela disse.

O próprio ex-presidente respondeu a cantora na rede social. "Anitta, de fato você só declarou seu apoio por mim e sei que não é petista. O PT tem milhões de militantes, simpatizantes e também tem gente que não gosta do partido mas mesmo assim está conosco nesta caminhada, porque precisamos que o Brasil volte a ter democracia e paz", escreveu Lula.