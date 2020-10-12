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Paredão de cânion

Alpinista morre ao ser atingido por pedra durante rapel em Santa Catarina

O empresário e alpinista Lucas de Zorzi morreu neste domingo (11) ao ser atingido por uma pedra durante a escalada do cânion Espraiado, na cidade de Urubici, a cerca de 170 km de distância de Florianópolis

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 11:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2020 às 11:22
O empresário e alpinista Lucas de Zorzi morreu neste domingo (11) ao ser atingido por uma pedra durante a escalada do cânion Espraiado, na cidade de Urubici, a cerca de 170 km de distância de Florianópolis. Um segundo alpinista, que estava com Zorzi, ficou preso a 200 metros de altura até ser resgatado.
Socorristas precisaram utilizar a técnica McGuire
Socorristas precisaram utilizar a técnica McGuire Crédito: Polícia Militar/Divulgação
O acidente aconteceu por volta das 10h da manhã, quando um deslizamento de uma pedra que atingiu Zorzi na cabeça e o deixou inconsciente. O colega conseguiu usar o celular para pedir socorro.
O resgate dos alpinistas durou cerca de seis horas devido à dificuldade de acesso ao local. Os socorristas utilizaram um helicóptero águia e foi necessário que um dos socorristas descesse de rapel até onde estavam os alpinistas para dar sequência ao resgate.
Zorzi foi resgatado primeiro e levado de helicóptero para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres sem sinais vitais.
Apaixonado por esportes, o empresário tinha experiência em escalada e também era atleta, instrutor e campeão brasileiro de Wingsuit artístico. O Wingsuit é um esporte cujo praticante plana utilizando um traje que simula asas. Além disso, Zorzi também praticava snowboard e paraquedismo. Ele deixa filho e esposa.
Lucas possuía experiência em esportes radicais
Lucas de Zorzi possuía experiência em esportes radicais Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O FlyBrothers, clube de Wingsuit do qual fazia parte, divulgou ainda no domingo nota de pesar pelo falecimento do companheiro.
"E com grande pesar que comunicamos a toda comunidade a perda do nosso grande irmao Lucas, um amigo incrivel, pai e marido dedicado, que na qualidade de atleta estava entre os melhores do esporte! Voce sempre estara em nossas mentes e nossos coracoes. Descanse em paz nosso querido irmao."
Zorzi era diretor da Mil Indústria de Serras, uma empresa dedicada a fabricação de maquinas utilizadas em madeireiras. A empresa publicou em suas redes sociais uma nota de pesar e divulgou informações sobre o velório do alpinista.
O segundo alpinista teve apenas ferimentos leves.

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