Aliado de Bolsonaro, Ciro Nogueira vota por acordo com Renan

Senador Ciro Nogueira Crédito: Marcos Oliveira/Ag. Senado

O presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira (PI), foi o único governista da CPI da Covid a votar em Omar Aziz (PSD-AM) para a presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito. O senador do PSD fez um acordo com a maioria do colegiado para indicar o senador Renan Calheiros (MDB-AL) para a relatoria. O emedebista não só é crítico do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) como também é aliado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os outros três senadores governistas da CPI – Eduardo Girão (Podemos-CE), Jorginho Mello (PL-SC) e Marcos Rogério (DEM-RR) – , votaram em Girão, que queria quebrar o acordo e impedir que Renan fosse escolhido relator. O senador desejado pelo governo para a relatoria era Marcos Rogério, que é vice-líder do Executivo.

O voto de Nogueira contraria o que ele disse na sexta-feira passada, dia 23. O senador criticou a escolha do senador Renan Calheiros como relator da CPI da Covid.

"Em mais de duas décadas no Congresso Nacional, é a primeira vez que eu vejo uma candidatura de um 'meio' relator em uma CPI. Se o senador Renan Calheiros se vê impedido, e nisso está correto, que seja escolhido um relator imparcial para conduzir os trabalhos de uma CPI tão relevante", afirmou, por meio do Twitter, o senador aliado do presidente Jair Bolsonaro.

Nas plataformas digitais, bolsonaristas batem na tecla de que Renan não pode integrar a CPI por ser pai do governador de Alagoas, Renan Filho (MDB). A CPI vai investigar o destino do dinheiro repassado pelo governo federal a municípios e Estados - entre os quais Alagoas, para o combate à pandemia de covid-19.