Aécio se absteve em votação da PEC porque quer recuperar o tema após 2022

Deputado federal Aécio Neves Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados

A despeito de o PSDB ter orientado votação contrária à PEC, 14 deputados tucanos foram favoráveis, 12 foram contrários e 5 se ausentaram. O ex-governador de Minas Gerais foi o único a se abster.

Aécio diz que o PSDB se equivocou ao fechar questão contra a PEC e ele quis demarcar sua posição.

"Sou a favor do voto auditável como fui no passado, mas o presidente inviabilizou aprovarmos qualquer avanço agora. Minha posição é uma sinalização de que pretendo trazer de volta esse tema após 2022", afirma o tucano à reportagem.