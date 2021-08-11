Aécio se absteve em votação da PEC porque quer recuperar o tema após 2022

O deputado Aécio Neves (PSDB-MG) afirma que se absteve na votação da PEC do voto impresso nesta terça-feira (10) porque pretende retomar o tema após 2022.
A despeito de o PSDB ter orientado votação contrária à PEC, 14 deputados tucanos foram favoráveis, 12 foram contrários e 5 se ausentaram. O ex-governador de Minas Gerais foi o único a se abster.
Aécio diz que o PSDB se equivocou ao fechar questão contra a PEC e ele quis demarcar sua posição.
"Sou a favor do voto auditável como fui no passado, mas o presidente inviabilizou aprovarmos qualquer avanço agora. Minha posição é uma sinalização de que pretendo trazer de volta esse tema após 2022", afirma o tucano à reportagem.
"A discussão se apequenou. Meu voto significa: nem a favor agora, já que significaria dar uma vitória a ele [Bolsonaro], e nem contra, como se as urnas não pudessem evoluir", acrescenta Aécio.