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São Paulo

Adolescente morre baleada por amiga de 12 anos em Taubaté

Arma utilizada no crime era legal e pertencia ao tio da garota que efetuou o disparo. Motivação ainda está sendo investigada pela polícia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 set 2022 às 16:27

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 16:27

Uma adolescente de 13 anos morreu após ser baleada por uma amiga de 12 anos na manhã desta terça (27) no bairro Jardim Paulista, em Taubaté, São Paulo. A arma utilizada no crime era legal e de posse do tio da garota, que efetuou o disparo. Ainda não se sabe como ela teve acesso ao armamento.
Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), o caso ocorreu por volta das 11h30. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem no local indicado, encontraram a vítima já sem vida, com um tiro na região da nuca.
A adolescente foi apreendida e confessou ter atirado. Ela afirmou que pegou a arma na casa do tio no domingo (25) e a guardou no próprio quarto após o crime. A motivação ainda está sendo investigada pela polícia.
Nas redes sociais, a mãe da vítima disse que a filha era "companheira", "aluna nota 10" e fã de Chiquititas. "Foi uma honra imensa ter você em minha vida", escreveu ela.
Polícia Civil já solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao IML (Instituto Médico Legal).
O caso foi registrado como homicídio e é apurado no DEIC (Departamento Estadual De Investigações Criminais) de Taubaté.
O nome da adolescente não foi divulgado pela polícia. O UOL não conseguiu identificá-la para buscar a defesa dela ou posicionamento de seus pais.

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