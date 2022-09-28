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Parque Residencial Laranjeiras

Carro pega fogo na Avenida Norte-Sul na Serra; veja vídeo

Veículo pegou fogo na avenida no início da manhã desta quarta-feira (28), no sentido Laranjeiras, em frente ao Parque da Cidade. Bombeiros disseram que chamas já foram extintas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2022 às 10:01

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 10:01

Um carro pegou fogo na Avenida Norte-Sul, na altura do Parque da Cidade, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, no início da manhã desta quarta-feira (28). Um leitor de A Gazeta que passava pelo local no momento do incêndio enviou imagens do veículo em chamas e disse que se trata de um Volkswagen Gol modelo antigo, que ocupava uma faixa no sentido Laranjeiras, sem atrapalhar o trânsito.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a ocorrência de incêndio em veículo por volta das 8h. "A equipe chegou e realizou o combate rapidamente, extinguindo as chamas. Não houve feridos, ou solicitação de perícia", disse a corporação.
Carro pega fogo na Avenida-Norte Sul na Serra
Carro pega fogo na Avenida-Norte Sul na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se a corporação atendeu a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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