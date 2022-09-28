Carro pega fogo na Avenida Norte-Sul na Serra; veja vídeo

Um carro pegou fogo na Avenida Norte-Sul, na altura do Parque da Cidade, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, no início da manhã desta quarta-feira (28). Um leitor de A Gazeta que passava pelo local no momento do incêndio enviou imagens do veículo em chamas e disse que se trata de um Volkswagen Gol modelo antigo, que ocupava uma faixa no sentido Laranjeiras, sem atrapalhar o trânsito.