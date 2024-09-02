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Tragédia

Acidente com micro-ônibus deixa quatro mortos na região de Salvador

Outros cinco feridos são atendidos no Hospital do Subúrbio, em Salvador. O número total de feridos não foi divulgado, assim como o nome das vítimas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 set 2024 às 14:08

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 14:08

O ônibus tombou em uma ribanceira após percorrer 100 metros pelo canteiro central da rodovia
O ônibus tombou em uma ribanceira após percorrer 100 metros pelo canteiro central da rodovia Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um acidente com um micro-ônibus na BR-324, próximo a São Sebastião do Passé, região metropolitana de Salvador, deixou quatro mortos na madrugada desta segunda-feira (2). O veículo que partiu de Canarana (BA), cidade a cerca de 400 km da capital baiana, transportava 21 passageiros e tombou em uma ribanceira após percorrer 100 metros pelo canteiro central da rodovia.
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu por volta das 3h da manhã desta segunda. O governo do estado disse que quatro vítimas morreram no local do acidente. Uma pessoa ferida foi encaminhada em estado grave para o Hospital Geral Cleriston Andrade, em Feira de Santana.
Outros cinco feridos são atendidos no Hospital do Subúrbio, em Salvador. O número total de feridos não foi divulgado, assim como o nome das vítimas. Informações preliminares dão conta de que o veículo transportava passageiros que fariam tratamento de saúde em Salvador. A Polícia Civil disse que os quatro mortos ainda não foram identificados.
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou o acidente. "Desde as primeiras horas da manhã estamos acompanhando de perto todo o processo, mobilizando nossas equipes para prestar todo o apoio necessário. Nossa prioridade é garantir que as vítimas e seus familiares tenham o suporte necessário neste momento tão difícil", afirmou, em evento no interior do estado.

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