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e-MEC

Acesso ao e-Mec passa a ser feito exclusivamente pelo portal gov.br

A partir desta quinta-feira (10), quem não obtiver cadastro no portal do governo federal não terá acesso ao sistema

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 08:54

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

10 fev 2022 às 08:54
Os processos que regulam a educação superior no Brasil farão parte, a partir desta quinta-feira (10), do portal do governo federal gov.br. A migração faz parte do projeto de transformação digital dos serviços públicos, que unifica os canais do governo federal na mesma plataforma.
Acesso ao sistema e-MEC passa a ser exclusivamente feito pelo portal gov.br
Acesso ao sistema e-MEC passa a ser exclusivamente feito pelo portal gov.br Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) utiliza as informações do sistema para avaliação in loco do Censo da Educação Superior e divulgação dos Indicadores de Qualidade da Educação Superior.
Com a mudança, o acesso que até então era feito pelo e-MEC passará a ser realizado apenas por meio do login único cadastrado no portal gov.br, também utilizado para acessar diversos sistemas do governo federal. Dessa forma, os avaliadores e procuradores institucionais devem fazer o cadastro único para acessar o e-MEC, bem como para garantir o acompanhamento das avaliações em que as instituições de educação superior estejam designadas. Sem o cadastro, segundo o Ministério da Educação, a partir de hoje não será possível conectar-se ao sistema.

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Cadastro

Para se cadastrar, os avaliadores e procuradores institucionais devem acessar o portal acesso.gov.br, informar o CPF, escolher a forma de fazer o cadastro - aplicativo gov.br, reconhecimento facial, bancos credenciados ou internet banking - preencher os campos solicitados e gerar a senha.

Sistema e-MEC

Na prática, todos os pedidos de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior e de autorização, renovação e reconhecimento de cursos são feitos por meio do e-MEC. Além disso, o sistema inclui processos de aditamento, que são modificações de forma simplificada e transparente.
O e-MEC também informa dados como a situação de regulação das instituições e dos cursos por elas oferecidos, endereços de oferta e indicadores de qualidade obtidos nas avaliações do MEC.

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