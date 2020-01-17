143,7 mil candidatos 'zeraram' redação do Enem

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta sexta-feira (17) que 53 participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 obtiveram nota máxima na prova de redação, enquanto outros 143.736 zeraram a avaliação. As notas individuais do exame foram disponibilizadas nesta sexta no portal do Enem. A nota média das redações ficou em 592,9.
Também foram anunciadas as médias gerais de desempenho nas quatro áreas de conhecimento exigidas na prova. Em Matemática e suas tecnologias, a média geral foi de 523,1 pontos. Na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, 520,9. Em Ciências Humanas e suas tecnologias, 508. A média em Ciências da Natureza foi 477,8.
"Entregamos o melhor Enem analógico de todos os tempos, e agora vamos fazer o Enem digital", afirmou o ministro da Educação, Abraham Weintraub.