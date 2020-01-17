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Fora da disputa

143,7 mil candidatos 'zeraram' redação do Enem

As notas individuais do exame foram disponibilizadas nesta sexta-feira (17) no portal do Enem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 12:22

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 12:22

Aplicativo de celular para o candidato consultar o ENEM 2019 Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta sexta-feira (17) que 53 participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 obtiveram nota máxima na prova de redação, enquanto outros 143.736 zeraram a avaliação. As notas individuais do exame foram disponibilizadas nesta sexta no portal do Enem. A nota média das redações ficou em 592,9.

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Também foram anunciadas as médias gerais de desempenho nas quatro áreas de conhecimento exigidas na prova. Em Matemática e suas tecnologias, a média geral foi de 523,1 pontos. Na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, 520,9. Em Ciências Humanas e suas tecnologias, 508. A média em Ciências da Natureza foi 477,8.
"Entregamos o melhor Enem analógico de todos os tempos, e agora vamos fazer o Enem digital", afirmou o ministro da Educação, Abraham Weintraub.

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