Baile da Vogue: joalheira capixaba usa adereço de designer do ES

Nossa designer de joias Emar Batalha estava deslumbrante no Baile da Vogue, no Copacabana Palace, realizado pela primeira vez no Rio de Janeiro. O modelo vermelho foi assinado por Lethicia Bronstein, que está no top five das melhores estilistas do Brasil e já vestiu famosas como Jennifer Lopez, Marina Ruy Barbosa, Sabrina Sato e Ivete Sangalo, que se apresentou no evento. Para a cabeça, ela elegeu um adereço da designer e conterrânea Carol Tannure, que anda fazendo a cabeça de muitas famosas do Espírito Santo. "Quando uma pessoa encomenda uma peça exclusiva, damos o nome da pessoa à criação. Este adereço virou o Emar", conta Tannure. O tema da tradicional festa de Carnaval 2020 foi "Jardim das Delícias, uma noite de surrealismo tropical”. Emar foi à festa acompanhada do marido, o empresário Sérgio Davila.