Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Baile da Vogue: joalheira capixaba usa adereço de designer do ES
Renata Rasseli

Baile da Vogue: joalheira capixaba usa adereço de designer do ES

Emar Batalha elegeu uma cabeça by Carol Tannure para desfilar no baile, no Copacabana Palace, na última sexta (7)

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 13:33

10 fev 2020 às 13:33
Sergio Davila e Emar Batalha Crédito: DIVULGAÇÃO
Nossa designer de joias Emar Batalha estava deslumbrante no Baile da Vogue no Copacabana Palace, realizado pela primeira vez no Rio de Janeiro. O modelo vermelho foi assinado por Lethicia Bronstein, que está no top five das melhores estilistas do Brasil e já vestiu famosas como Jennifer Lopez, Marina Ruy Barbosa, Sabrina Sato e Ivete Sangalo, que se apresentou no evento.  Para a cabeça, ela elegeu um adereço da designer e conterrânea Carol Tannure, que anda fazendo a cabeça de muitas famosas do Espírito Santo. "Quando uma pessoa encomenda uma peça exclusiva, damos o nome da pessoa à criação. Este adereço virou o Emar", conta Tannure. O tema da tradicional festa de Carnaval 2020 foi "Jardim das Delícias, uma noite de surrealismo tropical”. Emar foi à festa acompanhada do marido, o empresário Sérgio Davila. 

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

A Gazeta Carnaval
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados