Convite para o Baile da Vogue custa R$ 3 mil, revela colunista

O colunista Leo Dias revelou que o convite do disputado Baile da Vogue anda sendo vendido por nada menos de R$ 3 mil - até para as celebridades que marcam presença na festa.
Segundo Leo Dias apurou, algumas marcas estão até investindo alto e comprando lotes de ingressos para poder convidarem artistas para desfilar no evento de carnaval com peças de suas coleções.
O Baile da Vogue é considerado uma das festas mais disputadas do calendário de eventos no Brasil e disputa com o Baile do Copa, do centenário Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.