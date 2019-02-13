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Baile de carnaval

Convite para o Baile da Vogue custa R$ 3 mil, revela colunista

Evento é considerado dos mais disputados do calendário de festas no Brasil

Publicado em 

13 fev 2019 às 12:27

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 12:27

Cena do Baile da Vogue 2017, quando o tema da festa foi o zodíaco Crédito: Reprodução/Instagram @oficialbailedavogue
O colunista Leo Dias revelou que o convite do disputado Baile da Vogue anda sendo vendido por nada menos de R$ 3 mil - até para as celebridades que marcam presença na festa. 
Segundo Leo Dias apurou, algumas marcas estão até investindo alto e comprando lotes de ingressos para poder convidarem artistas para desfilar no evento de carnaval com peças de suas coleções. 
O Baile da Vogue é considerado uma das festas mais disputadas do calendário de eventos no Brasil e disputa com o Baile do Copa, do centenário Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. 

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