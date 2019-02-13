Convite para o Baile da Vogue custa R$ 3 mil, revela colunista

Cena do Baile da Vogue 2017, quando o tema da festa foi o zodíaco Crédito: Reprodução/Instagram @oficialbailedavogue

O colunista Leo Dias revelou que o convite do disputado Baile da Vogue anda sendo vendido por nada menos de R$ 3 mil - até para as celebridades que marcam presença na festa.

Segundo Leo Dias apurou, algumas marcas estão até investindo alto e comprando lotes de ingressos para poder convidarem artistas para desfilar no evento de carnaval com peças de suas coleções.