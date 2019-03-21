Negras serão convidadas vips do "Baile da Vogue", diz colunista

A Vogue Brasil chamou a ex-esposa do cônsul francês no Brasil, Alexandra Loras, para que ela reúna mulheres negras para serem convidadas vips do "Baile da Vogue" deste ano, que acontece no próximo sábado (23).
Segundo informações do colunista Leo Dias, esse convite vip que será entregue a essas figuras ainda dará direito a uma pré-festa na suíte presidencial do Hotel Unique, em São Paulo.
Nos bastidores, o papo é de que a Vogue vem tomando decisões e promovendo ações para limpar sua imagem depois da polêmica envolvendo a ex-diretora Donata Meirelles, acusada de racismo por alguns internautas em sua própria festa de 50 anos.