Negras serão convidadas vips do "Baile da Vogue", diz colunista

Cena do Baile da Vogue 2017, quando o tema da festa foi o zodíaco Crédito: Reprodução/Instagram @oficialbailedavogue

A Vogue Brasil chamou a ex-esposa do cônsul francês no Brasil, Alexandra Loras, para que ela reúna mulheres negras para serem convidadas vips do "Baile da Vogue" deste ano, que acontece no próximo sábado (23).

Segundo informações do colunista Leo Dias, esse convite vip que será entregue a essas figuras ainda dará direito a uma pré-festa na suíte presidencial do Hotel Unique, em São Paulo.