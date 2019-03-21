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Após polêmica

Negras serão convidadas vips do "Baile da Vogue", diz colunista

Evento acontece neste sábado (23)

Publicado em 21 de Março de 2019 às 12:08

Publicado em 

21 mar 2019 às 12:08
Cena do Baile da Vogue 2017, quando o tema da festa foi o zodíaco Crédito: Reprodução/Instagram @oficialbailedavogue
A Vogue Brasil chamou a ex-esposa do cônsul francês no Brasil, Alexandra Loras, para que ela reúna mulheres negras para serem convidadas vips do "Baile da Vogue" deste ano, que acontece no próximo sábado (23). 
Segundo informações do colunista Leo Dias, esse convite vip que será entregue a essas figuras ainda dará direito a uma pré-festa na suíte presidencial do Hotel Unique, em São Paulo. 
Nos bastidores, o papo é de que a Vogue vem tomando decisões e promovendo ações para limpar sua imagem depois da polêmica envolvendo a ex-diretora Donata Meirelles, acusada de racismo por alguns internautas em sua própria festa de 50 anos. 

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