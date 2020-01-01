As promessas de Juninho para Cariacica em 2020

Juninho Crédito: Amarildo

O prefeito de Cariacica, Juninho (Cidadania), ingressa no último de seus oito anos de governo prevendo algumas entregas importantes para a cidade. Em conversa com a coluna, o prefeito destaca algumas delas. Confira-as abaixo, por área, e anote-as para cobrar:

SAÚDE

Na área da saúde, daqui a alguns meses, a prefeitura vai inaugurar o Centro de Especialidades, que é o antigo Pronto Atendimento de Itacibá. Também vai entregar a Policlínica de Flexal 2. Juninho ressalta, ainda, a reforma de 12 unidades de saúde, incluindo uma histórica, que é a de Jardim América. Duas delas já estão informatizadas, e a ideia é ampliar a informatização para todas as demais. No Espírito Santo, frisa ele, a única cidade com todas as unidades de saúde informatizadas é Vitória.

SEGURANÇA

Na segurança pública, o prefeito salienta o concurso para efetivação da Guarda Municipal, com 50 vagas de chamamento imediato e 50 para formação de cadastro de reserva. Isso significa que os 50 primeiros aprovados serão nomeados no ano que vem. Segundo Juninho, há reserva orçamentária para isso.

Em fevereiro, de acordo com o prefeito, será realizada a licitação para escolha da empresa que instalará luminárias inteligentes, com lâmpada de LED, sensor, câmera e Wi-Fi, em 34 mil pontos da cidade.

EDUCAÇÃO

Na educação municipal, Juninho destaca que a prefeitura assumirá uma escola de tempo integral na região de Roda D'água, além de entregar mais seis creches. “Quando eu assumi [em 2013], Cariacica tinha 20% das crianças de zero a quatro anos matriculadas nas escolas de educação infantil. Agora são quase 50%.”

URBANISMO

Em 2020, a prefeitura também entregará o parque ambiental de Santa Bárbara, com direito a ciclovia.

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ARRECADAÇÃO E INVESTIMENTOS

Cariacica segue ostentando um número nem um pouco positivo e que não facilita em nada a vida de quem quer que esteja sentado na cadeira de prefeito: é, dos 78 municípios capixabas, o que possui menor arrecadação per capita – R$ 1.704,94 por habitante em 2018, segundo a revista “Finanças dos Municípios Capixabas”.

Em 2019, a receita total arrecadada pela prefeitura ficou em pouco mais de R$ 630 milhões. Os investimentos totais foram de cerca de R$ 90 milhões (três vezes mais, segundo Juninho, que em 2018). Isso contando recursos próprios e linhas de crédito, além de repasses do Estado e da União.

Para 2020, a receita total prevista no orçamento municipal é 5% maior que a de 2019, afirma o prefeito. Em seu derradeiro ano no cargo, Juninho espera fazer, no mínimo, os mesmos R$ 90 milhões em investimentos realizados neste ano.

ORÇAMENTO

De maneira histórica, o orçamento de 2020 foi aprovado sem nenhuma emenda na Câmara de Cariacica, onde Juninho possui uma base forte e um presidente aliado (o vereador Cesar Lucas, do PV). Pelo quarto ano consecutivo, os vereadores autorizaram o prefeito a remanejar até 50% dos recursos dentro do orçamento. Isso é muito, muito raro, e dá uma folga enorme ao prefeito. Normalmente, o teto em outras cidades é de 30%. Para se ter uma ideia, em 2016, Luciano Rezende só foi autorizado a remanejar 5% do orçamento pela Câmara de Vitória.

POR FALAR EM LUCIANO...

Como está o relacionamento de Juninho, hoje, com o seu correligionário no Cidadania, com quem já teve rusgas no passado? Ele mesmo responde: “Um relacionamento cordial, de poucas discussões. Está melhor do que já esteve”.

JUNINHO PERMANECERÁ NO CIDADANIA?

“Sim”, responde o prefeito de Cariacica. “Mesmo após o fim do mandato. Não há nada que me provoque a sair.”

Juninho e Bruno Henrique Crédito: Nestor Muller e Ricardo Moreira/Agência O Globo