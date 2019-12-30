Cariacica completa 129 anos. O que você sabe sobre o município?

Cariacica completou 129 anos, mas você seria capaz de dizer a data certa do aniversário da cidade? Por lá, há duas datas festivas que podem gerar dúvidas, porém o dia correto da emancipação do município é apenas um. E as Sete Maravilhas de Cariacica, alguém conhece? É bem provável que já tenha até visitado algum desses locais sem saber que são uma forma de exaltar as belezas e as tradições do município. Então, cabe a pergunta: o que você sabe sobre Cariacica?
Para testar seus conhecimentos da história, cultura e política da cidade, A Gazeta elaborou um quiz com algumas perguntas que ajudam a desvendar um pouco de Cariacica, município que integra a região metropolitana do Espírito Santo e tem população estimada para este ano em 381.285 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).