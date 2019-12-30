Cariacica completa 129 anos. O que você sabe sobre o município?

Vista geral de Cariacica: município integra a Grande Vitória e tem mais de 380 mil habitantes

Para testar seus conhecimentos da história, cultura e política da cidade, A Gazeta elaborou um quiz com algumas perguntas que ajudam a desvendar um pouco de Cariacica, município que integra a região metropolitana do Espírito Santo e tem população estimada para este ano em 381.285 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).