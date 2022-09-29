Violência doméstica infantil deixa feridas abertas na sociedade

Estes dias ando focada em pesquisas para um novo livro infantil que vai abordar a violência contra crianças. O desafio é buscar uma linguagem lúdica para falar aos pequenos de um tema tão pesado e doloroso. O difícil é chamar a atenção de quem está sendo vítima. Muitas vezes essas crianças não percebem que a pessoa que está mais próxima é o seu algoz. E é para esse público que eu vou escrever: aos que têm feridas abertas, que sofrem assédio, maus-tratos ou qualquer tipo de violência que rouba a chance de viver uma infância com pureza e alegria. Para além da covardia, a violência contra crianças é crime.

A violência cotidiana que levou à morte de Henry, infelizmente, faz parte da realidade de muitas crianças e adolescentes no Brasil. Alguns casos chegam à fatalidade, outros não. Muitas vezes, pessoas que convivem com as vítimas percebem o assédio, mas se calam, ou por medo, ou por achar que não devem se meter na vida familiar alheia. Denunciar é uma decisão difícil, mas é um ato de coragem que pode ajudar a salvar vidas.

Em todo o país, o primeiro semestre de 2022 registrou um aumento de 125% nos casos de violações dos direitos das crianças em relação ao primeiro semestre do ano anterior, de acordo com o Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher , da Família e dos Direitos Humanos (MDH). Foram computadas 98.035 violações em 2021, contra 221.079 neste ano, de acordo com a plataforma federal.

Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, também divulgado recentemente, após o estupro, maus-tratos é o tipo de crime contra crianças e adolescentes com maior número de registros em boletins de ocorrência. O estudo traçou um perfil dessas vítimas e alguns dados impressionam: o crime tem o seu pico entre crianças de 6 anos; 62% dos crimes acontecem entre crianças de 0 a 9 anos; nas idades entre 0 e 9 anos, a maior parte das vítimas são meninos; já entre 10 e 17 anos, a situação se inverte, e as meninas sofrem mais com esse tipo de violência; 81% dos crimes aconteceram nas casas das vítimas.

Segundo especialistas, esse cenário de violência tem sido reforçado pelo aumento da extrema pobreza no país, agravado pela pandemia da Covid-19 . A volta ao convívio social e à escola após longo período de confinamento também pode ter colaborado para que as vítimas encontrassem amparo de profissionais da educação, amigos ou outros familiares para denunciar agressões, fazendo com que mais casos fossem notificados pelos órgãos responsáveis.

Não há outro caminho possível: é preciso romper com a situação de violência denunciando o agressor, por mais penoso que seja para o denunciante. Só assim será possível proteger a vítima.