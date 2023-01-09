Tentativa de golpe de Estado é um crime relativamente novo

Os desdobramentos e as atitudes tomadas pelas autoridades já estão sendo amplamente divulgados por este e por outros veículos de comunicação, comprometidos com a verdade. Cabe a mim analisar dois pontos: o primeiro, as motivações que conduzem aos atos praticados; o segundo, a figura penal na qual incorreram aquelas pessoas que agora terão que enfrentar o sistema de Justiça. Tem muita gente dizendo que não há crime, mas há sim e o crime é relativamente novo.

Bolsonaristas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As premissas dos atos antidemocráticos a que assistimos são as mesmas da maioria dos bolsonaristas e do próprio ex-presidente e ex-autoridades de seu entorno: 1 - Não reconhecem o conteúdo jurídico da decisão do Supremo que anulou a condenação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, por consequência, lhe devolveu os direitos políticos; 2 - Desconfiam, sem provas, como Bolsonaro, do funcionamento do sistema eletrônico de votação e pedem uma auditoria das urnas. Porém, fazem tais afirmações e apelos à míngua de qualquer critério técnico e objetivo. Tudo baseado no que ouviram ou leram nos grupos de apoiadores espalhados pelas redes sociais; 3 - Justamente por não acreditarem no sistema eletrônico de votação, não reconhecem o resultado do último pleito, no qual seu candidato saiu derrotado, por uma pequena margem de votos; 4 - Baseados na mesma enxurrada de desinformação acreditam, e são alimentados por ex-autoridades irresponsáveis, que se o caos for instaurado haverá o que chamam de “intervenção militar”, o que afastaria o atual presidente e traria de volta o ex-presidente (algo constitucionalmente impossível).

É justamente no item 4 que podemos encontrar a tipicidade da conduta praticada no domingo. Em 2021 foi aprovada a Lei de Crimes Contra o Estado Democrático de Direito, após longos anos de tramitação, o projeto foi aprovado e revogou a criticada Lei de Segurança Nacional. Essa nova lei inseriu o Título XII na Parte Especial do Código Penal. São 13 dispositivos, mas no momento é o artigo 359-L do CPB, que nos interessa: “Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais: Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência”.

Vejam bem, o núcleo do tipo é tentar. O crime não é conseguir. É tentar. O nomen juris do delito é golpe de Estado, o que nós vimos foi isso, uma tentativa de golpe de Estado que graças à força das nossas instituições deu errado.

O bem jurídico tutelado por esse tipo penal é exatamente o Estado Democrático de Direito, e o dolo (vontade) dos agentes estava bem claro, em suas faixas, cartazes e discursos, a instauração de uma ditadura com Jair Bolsonaro no poder. Porém, esse delito permite que o sujeito ativo o pratique também por omissão, própria ou imprópria.

Aquele que deliberadamente deixa de praticar ato do qual era responsável e, por isso, favorece o cometimento do crime está propriamente se omitindo e responde pelo delito. A omissão imprópria por sua vez é aquela cuja falta de ação inicial acabe colaborando para um resultado danoso posterior. Aqui se encaixam as autoridades que nada fizeram para impedir que os golpistas fossem tão longe.