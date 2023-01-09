CPI do Golpe: Senado atinge número de assinaturas para instalar Comissão

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os atos antidemocráticos no domingo (8) ultrapassou o mínimo de assinaturas necessárias para ser protocolada. O pedido já tem o apoio de 31 senadores - são necessárias, no mínimo, 27 assinaturas.
O pedido é de autoria da senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS). A lista foi obtida pelo Estadão/Broadcast. Dentre os senadores estão Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e Marcos do Val (Podemos-ES) e Eduardo Braga (MDB-AM), ambos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Após as assinaturas necessárias obtidas, o pedido precisa ser votado e aprovado no plenário do Senado. Com sessão extraordinária do Congresso Nacional convocada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta tarde, a expectativa é de que o pedido de CPI consiga ser votado ainda hoje.
Confira os senadores que assinaram o pedido de abertura da CPI
- Soraya Thronicke (UNIÃO-MS)
- Giordano (MDB-SP)
- Telmário Mota (PROS-RR)
- Eliziane Gama (CIDADANIA-MA)
- Davi Alcolumbre (UNIÃO-AP)
- Paulo Paim (PT-RS)
- Alessandro Vieira (PSDB-SE)
- Humberto Costa (PT-PE)
- José Serra (PSDB-SP)
- Marcos do Val (PODEMOS-ES)
- Leila Barros (PDT-DF)
- Fabiano Contarato (PR-ES)
- Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE)
- Tasso Jereissati (PSDB-CE)
- Randolfe Rodrigues (REDE-AP)
- Jean Paul Prates (PT-RN)
- Flávio Arns (PODEMOS-PR)
- Oriovisto Guimarães (PODEMOS-PR)
- Margareth Buzetti (PSD-MT)
- Kátia Abreu (PP-TO)
- Weverton (PDT-MA)
- Jorge Kajuru (PODEMOS-GO)
- Mara Gabrilli (PSDB-SP)
- Jaques Wagner (PT-BA)
- Angelo Coronel (PSD-BA)
- Nilda Gondim (MDB-PB)
- Styvenson Valentim (PODEMOS-RN)
- Rogério Carvalho (PT-SE)
- Irajá (PSD-TO)
- Otto Alencar (PSD-BA)
- Eduardo Braga (MDB-AM)