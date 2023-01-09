  • CPI do Golpe: Senado atinge número de assinaturas para instalar Comissão
31 senadores

CPI do Golpe: Senado atinge número de assinaturas para instalar Comissão

Pedido é de autoria da senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS); Comissão pretende investigar atos antidemocráticos do domingo (8)
Agência Estado

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 15:27

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os atos antidemocráticos no domingo (8) ultrapassou o mínimo de assinaturas necessárias para ser protocolada. O pedido já tem o apoio de 31 senadores - são necessárias, no mínimo, 27 assinaturas.
Plenário do Senado Federal, em Brasília Crédito: Marcos Oliveira / Agência Senado
O pedido é de autoria da senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS). A lista foi obtida pelo Estadão/Broadcast. Dentre os senadores estão Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e Marcos do Val (Podemos-ES) e Eduardo Braga (MDB-AM), ambos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Após as assinaturas necessárias obtidas, o pedido precisa ser votado e aprovado no plenário do Senado. Com sessão extraordinária do Congresso Nacional convocada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta tarde, a expectativa é de que o pedido de CPI consiga ser votado ainda hoje.
Confira os senadores que assinaram o pedido de abertura da CPI
  • Soraya Thronicke (UNIÃO-MS)
  • Giordano (MDB-SP)
  • Telmário Mota (PROS-RR)
  • Eliziane Gama (CIDADANIA-MA)
  • Davi Alcolumbre (UNIÃO-AP)
  • Paulo Paim (PT-RS)
  • Alessandro Vieira (PSDB-SE)
  • Humberto Costa (PT-PE)
  • José Serra (PSDB-SP)
  • Marcos do Val (PODEMOS-ES)
  • Leila Barros (PDT-DF)
  • Fabiano Contarato (PR-ES)
  • Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE)
  • Tasso Jereissati (PSDB-CE)
  • Randolfe Rodrigues (REDE-AP)
  • Jean Paul Prates (PT-RN)
  • Flávio Arns (PODEMOS-PR)
  • Oriovisto Guimarães (PODEMOS-PR)
  • Margareth Buzetti (PSD-MT)
  • Kátia Abreu (PP-TO)
  • Weverton (PDT-MA)
  • Jorge Kajuru (PODEMOS-GO)
  • Mara Gabrilli (PSDB-SP)
  • Jaques Wagner (PT-BA)
  • Angelo Coronel (PSD-BA)
  • Nilda Gondim (MDB-PB)
  • Styvenson Valentim (PODEMOS-RN)
  • Rogério Carvalho (PT-SE)
  • Irajá (PSD-TO)
  • Otto Alencar (PSD-BA)
  • Eduardo Braga (MDB-AM)

