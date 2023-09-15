STF: decisão sobre contribuição assistencial a sindicatos é solução paliativa

No último dia 11 de setembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou o julgamento virtual do Tema 935, trazendo uma decisão que repercutirá significativamente no cenário sindical brasileiro.

A tese firmada pela Suprema Corte estabelece que a contribuição assistencial prevista no art. 513, da CLT, não é obrigatória, mas sua imposição pode ocorrer desde que haja previsão em negociação coletiva, em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) ou Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), e esteja previsto o direito de oposição pelo empregado.

Uma solução paliativa, que não resolve o problema central de financiamento dos sindicatos de forma sustentável.

A melhor alternativa seria a regulamentação da contribuição negocial, prevista na Lei 11.648, que nunca foi regulamentada pelo Congresso Nacional . Essa contribuição poderia substituir de vez a contribuição assistencial e garantir uma fonte de financiamento mais equilibrada e estável para os sindicatos.

Já que, com a reforma trabalhista , ocorrida em 2017, os sindicatos ficaram sem a renda garantida pela contribuição sindical, que passou a ser facultativa, exigida apenas daqueles que concordassem com o pagamento.

E aqui cabe esclarecer que a contribuição assistencial é diferente da contribuição sindical. Essa se refere ao famoso imposto sindical, previsto no art. 578, CLT, recolhido uma vez por ano, e que requer a prévia e expressa autorização do funcionário. Já aquela, objeto do julgamento, tem a finalidade de custear políticas assistenciais do sindicato, incluindo aquelas relacionadas aos processos de negociação coletiva, e deve estar prevista no instrumento coletivo, garantindo o direito de oposição.

Na prática, todos da categoria profissional, sindicalizados ou não, podem sofrer o desconto da contribuição assistencial se não exercerem o direito de oposição, observando os trâmites previstos na negociação coletiva.

Edifício sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília Crédito: Nelson Jr./SCO/STF

A garantia do direito de oposição é essencial para que a imposição da contribuição assistencial seja válida, e qualquer prática abusiva por parte dos sindicatos pode ser reprimida, com o Ministério Público do Trabalho (MPT) desempenhando o papel de fiscalizador e observador das possíveis práticas abusivas.

Um ponto importante a destacar é que a empresa não deve incentivar a oposição dos trabalhadores à contribuição assistencial. Pelo contrário, deve receber as informações do sindicato sobre quem se opôs, ou não, e cumprir com o que foi estabelecido na negociação coletiva.