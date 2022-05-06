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Catarina Riva

Artigo de Opinião

É ortodontista e responsável técnica do Instituto Riva
Catarina Riva

Sem as máscaras, aumenta procura pela valorização estética do sorriso

Apesar da crescente busca pela beleza, é importante não relaxar os cuidados com a saúde para que possamos continuar sorrindo sem medo
Catarina Riva
É ortodontista e responsável técnica do Instituto Riva

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 02:00

Publicado em 

06 mai 2022 às 02:00
sorriso, saúde bucal
Procedimentos como lentes de contato dentais e harmonização facial estão em alta desde a flexibilização Crédito: Shutterstock
Com o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras respiratórias no Espírito Santo, os capixabas puderam voltar a sorrir. Esse novo momento da pandemia revela uma tendência já observada nos consultórios odontológicos: o aumento da busca por procedimentos estéticos no sorriso e na face. Procedimentos como lentes de contato dentais e harmonização facial estão em alta desde a flexibilização das medidas restritivas impostas em função da pandemia.
Para chegar ao momento atual, vale relembrar a crise de saúde bucal desencadeada pela pandemia. Em março de 2020 tudo mudou na rotina dos dentistas. Muitos pacientes deixaram de frequentar os consultórios odontológicos. No início, o medo e a falta de informação provocaram a redução dos atendimentos.
Chegamos a uma redução absurda de quase 90% no volume de procedimentos odontológicos em crianças no pico da pandemia, em abril de 2020, se comparado com o volume de atendimentos em 2019, de acordo com artigo publicado na Internacional Journal of Pediatric Dentistry.

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Ainda em 2020, as clínicas odontológicas foram incluídas entre os serviços essenciais e não tivemos que fechar nossas portas. Apesar disso, houve uma queda muito grande no atendimento. O foco ficou apenas em procedimentos curativos, de tratamento. A prevenção e a estética ficaram de lado no período.
Vale destacar o importante papel dos profissionais de Odontologia como aliados no combate à pandemia; o Conselho Federal de Odontologia (CFO) ressaltou o papel dos cirurgiões-dentistas no cuidado e assistência aos pacientes internados, tanto em enfermarias quanto em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Além disso, o estado da saúde bucal do paciente era fator diferencial no agravo da Covid-21 e no desenvolvimento de outros problemas de saúde. Por isso a importância de reforçar os hábitos de saúde bucal mesmo com as máscaras respiratórias.
A odontologia neste pós-pandemia agora se volta para a valorização da estética. Podemos ver a face e o sorriso de novo e, após dois anos “escondendo” parte do rosto, as pessoas querem apresentar uma aparência mais agradável e harmoniosa. Muitos buscam esses recursos como um resgate da autoestima após os momentos difíceis vividos durante a pandemia. Apesar da crescente busca pela beleza, é importante não relaxar os cuidados com a saúde para que possamos continuar sorrindo sem medo.

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