Sem as máscaras, aumenta procura pela valorização estética do sorriso

Procedimentos como lentes de contato dentais e harmonização facial estão em alta desde a flexibilização Crédito: Shutterstock

Com o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras respiratórias no Espírito Santo , os capixabas puderam voltar a sorrir. Esse novo momento da pandemia revela uma tendência já observada nos consultórios odontológicos: o aumento da busca por procedimentos estéticos no sorriso e na face. Procedimentos como lentes de contato dentais e harmonização facial estão em alta desde a flexibilização das medidas restritivas impostas em função da pandemia.

Para chegar ao momento atual, vale relembrar a crise de saúde bucal desencadeada pela pandemia. Em março de 2020 tudo mudou na rotina dos dentistas. Muitos pacientes deixaram de frequentar os consultórios odontológicos. No início, o medo e a falta de informação provocaram a redução dos atendimentos.

Chegamos a uma redução absurda de quase 90% no volume de procedimentos odontológicos em crianças no pico da pandemia, em abril de 2020, se comparado com o volume de atendimentos em 2019, de acordo com artigo publicado na Internacional Journal of Pediatric Dentistry.

Ainda em 2020, as clínicas odontológicas foram incluídas entre os serviços essenciais e não tivemos que fechar nossas portas. Apesar disso, houve uma queda muito grande no atendimento. O foco ficou apenas em procedimentos curativos, de tratamento. A prevenção e a estética ficaram de lado no período.

Vale destacar o importante papel dos profissionais de Odontologia como aliados no combate à pandemia; o Conselho Federal de Odontologia (CFO) ressaltou o papel dos cirurgiões-dentistas no cuidado e assistência aos pacientes internados, tanto em enfermarias quanto em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Além disso, o estado da saúde bucal do paciente era fator diferencial no agravo da Covid-21 e no desenvolvimento de outros problemas de saúde. Por isso a importância de reforçar os hábitos de saúde bucal mesmo com as máscaras respiratórias.