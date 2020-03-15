Se o ano começa depois do carnaval, então já começamos atordoados

Posse da atriz Regina Duarte como secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Dizem que é depois do carnaval que o ano realmente começa no Brasil. E começamos um 2020 com turbulências vindas de todos os lados.

Mas o medo que o novo coronavírus tem causado mundo afora – e também em todo o Brasil – se agrava diante das inúmeras fake news que se espalham por aí, principalmente nas redes sociais. O pânico toma conta de nossa população.

Se o Espírito Santo está dando conta de suas finanças, sendo único Estado nota “A” em gestão fiscal, o mesmo não podemos dizer do país, que deve 1,5 bilhão a mais de 50 organizações mundiais. Para não perder voto na Assembleia da ONU, deu um jeitinho de pagar uma parcela mínima. E tem ainda o PIB fraco de 11% registrado em 2019, o que não nos dá uma boa perspectiva para este ano.