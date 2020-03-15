Se o ano começa depois do carnaval, então já começamos atordoados

Dizem que é depois do carnaval que o ano realmente começa no Brasil. E começamos um 2020 com turbulências vindas de todos os lados.
Na política, a atriz Regina Duarte – por sinal uma grande artista – com certeza vai sofrer intensa perseguição do mundo artístico, especialmente por ter assumido o compromisso de liderar a Secretaria de Cultura do governo de Jair Bolsonaro. A pasta já era alvo de intensas reviravoltas.
Ainda na área política, vem lá de Brasília a informação de que ninguém viaja mais com avião da FAB do que Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal. Já no meio das polêmicas, Paulo Guedes, ministro da Economia, é um grande poeta quando em silêncio. Enquanto isso, Sérgio Moro prega: “Não se resolve a criminalidade abrindo as portas da cadeia”.
Mas o medo que o novo coronavírus tem causado mundo afora – e também em todo o Brasil – se agrava diante das inúmeras fake news que se espalham por aí, principalmente nas redes sociais. O pânico toma conta de nossa população.
Se o Espírito Santo está dando conta de suas finanças, sendo único Estado nota “A” em gestão fiscal, o mesmo não podemos dizer do país, que deve 1,5 bilhão a mais de 50 organizações mundiais. Para não perder voto na Assembleia da ONU, deu um jeitinho de pagar uma parcela mínima. E tem ainda o PIB fraco de 11% registrado em 2019, o que não nos dá uma boa perspectiva para este ano.
Na segurança, a violência não tem limite, não descansa e continua causando ameaças e mortes, com notícias chocantes como a de uma filha que participou do assassinato da própria família. Até no esporte a violência entra em campo, com torcidas organizadas insultando outras.
Em fevereiro, no Dia Mundial do Câncer, fomos alertados para dados preocupantes. O câncer que deve registrar o maior número de casos no ES é o de pele não melanoma. A estimativa é de que em 2020 sejam registrados 1.480 casos entre homens e 2.210 entre as mulheres, totalizando 33% do total de casos da doença. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca) em A Gazeta. Mas isso nos faz lembrar que a vida é uma dádiva! Então viva!