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Rômulo Augusto Penina

Artigo de Opinião

Brasil

Se o ano começa depois do carnaval, então já começamos atordoados

Na economia, estamos em crise. De Brasília, vêm notícias polêmicas. Na segurança, a violência não tem limite, não descansa e continua causando ameaças e mortes
Rômulo Augusto Penina

Publicado em 15 de Março de 2020 às 14:00

Publicado em 

15 mar 2020 às 14:00
Posse da atriz Regina Duarte como secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
Dizem que é depois do carnaval que o ano realmente começa no Brasil. E começamos um 2020 com turbulências vindas de todos os lados.
Na política, a atriz Regina Duarte – por sinal uma grande artista – com certeza vai sofrer intensa perseguição do mundo artístico, especialmente por ter assumido o compromisso de liderar a Secretaria de Cultura do governo de Jair Bolsonaro. A pasta já era alvo de intensas reviravoltas.

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Ainda na área política, vem lá de Brasília a informação de que ninguém viaja mais com avião da FAB do que Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal. Já no meio das polêmicas, Paulo Guedes, ministro da Economia, é um grande poeta quando em silêncio. Enquanto isso, Sérgio Moro prega: “Não se resolve a criminalidade abrindo as portas da cadeia”.
Mas o medo que o novo coronavírus tem causado mundo afora – e também em todo o Brasil – se agrava diante das inúmeras fake news que se espalham por aí, principalmente nas redes sociais. O pânico toma conta de nossa população.

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Se o Espírito Santo está dando conta de suas finanças, sendo único Estado nota “A” em gestão fiscal, o mesmo não podemos dizer do país, que deve 1,5 bilhão a mais de 50 organizações mundiais. Para não perder voto na Assembleia da ONU, deu um jeitinho de pagar uma parcela mínima. E tem ainda o PIB fraco de 11% registrado em 2019, o que não nos dá uma boa perspectiva para este ano.
Na segurança, a violência não tem limite, não descansa e continua causando ameaças e mortes, com notícias chocantes como a de uma filha que participou do assassinato da própria família. Até no esporte a violência entra em campo, com torcidas organizadas insultando outras.

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