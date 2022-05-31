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  • Round 206: PEC da universidade paga é golpe baixo contra a educação pública
Roberto Carlos Teles Braga

Artigo de Opinião

É cofundador do Projeto Universidade Para Todos (Pupt), professor de Geografia, mestre em Administração Estratégica do Setor Público e Privado pela Fucape e ex-deputado estadual
Roberto Carlos Teles Braga

Round 206: PEC da universidade paga é golpe baixo contra a educação pública

Se a manutenção das universidades demanda altos investimentos, não é do bolso do estudante e de sua família que esse dinheiro tem de sair,  já penalizados por alta carga tributária. Taxação de grandes fortunas é medida para ontem
Roberto Carlos Teles Braga
É cofundador do Projeto Universidade Para Todos (Pupt), professor de Geografia, mestre em Administração Estratégica do Setor Público e Privado pela Fucape e ex-deputado estadual

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 02:00

Publicado em 

31 mai 2022 às 02:00
Vagas para nível superior para quem tem renda superior era a sentença máxima na educação para entrar na universidade pública e gratuita. E o pobre que se desdobrasse para deixar grande parte do orçamento em uma faculdade particular caso ousasse buscar um diploma de graduação. O disparate perdurou décadas em um cenário de exclusão, se não institucionalizado oficialmente, incrustado cruelmente nos campi estaduais e federais Brasil afora.
A conta não fechava para a promoção da justiça social, até que surgiram iniciativas como o estimado Projeto Universidade para Todos (Pupt), histórico no Espírito Santo, do qual tenho a honra de ser cofundador, e as políticas de ações afirmativas, adotadas neste começo de século.
Anos após a implantação dessas medidas que mudaram a realidade das nossas faculdades, eis que surge mais uma tentativa nefasta e esdrúxula, que visa a impor aos estudantes o pagamento de mensalidades em universidades públicas. Repito boquiaberto: em universidades públicas! Mais uma luta, mais um round contra a sandice e a insensatez, desta vez materializada pela PEC 206/2019, em tramitação no Congresso.

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Se a manutenção de uma universidade federal ou estadual é cara, não é do bolso do estudante e de sua família que esse dinheiro tem de sair. Se os cursos, sobretudo na área de biomédicas e engenharia, requerem altos investimentos, com equipamentos cada vez mais modernos, é de fontes apropriadas que essas verbas necessitam ser aportadas.
A principal delas seria a taxação de grandes fortunas, mecanismo disponível na Constituição promulgada em 1988, mas que até hoje não foi regulamentado. Tais recursos serviriam para o fortalecimento não só do ensino superior, mas também da educação básica.
A balança mostra: justiça tributária anda de mãos dadas com melhor distribuição de renda e oportunidades. Pobres hoje pagam mais impostos, pois a carga fiscal está concentrada em obrigações inseridas nos preços das mercadorias, incluindo as básicas como o arroz e o feijão. Conforme estatísticas da Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal (Anfip) e da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), 49,7% dos impostos do país são recolhidos desse modo, sobre o consumo. Jogando ainda mais luz nesse triste quadro, estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) revela que os brasileiros pagam o correspondente a 34% do PIB com taxas e impostos.
O argumento dos defensores dessa PEC da precariedade ao ensino gratuito é pífio. Sustenta-se na ideia de que os cursos chamados “de ponta” são frequentados pelos mais ricos. O que eles não revelam são dados como este: 70,2% dos matriculados das universidades federais são de baixa renda e vivem com um orçamento familiar mensal de até 1,5 salário mínimo per capita, aponta a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).
A PEC é um pecado contra o ensino público de qualidade. A artimanha fica ainda mais nítida quando observamos que não há um corte de renda predefinido. Ou seja, caberia ao Poder Executivo estipular as faixas de gratuidade. Alguém tem dúvida de que essa conta sobrará para os mais pobres? Como dizem os meus alunos, “vai dar ruim”. E eles não querem pagar para ver.

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