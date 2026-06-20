Rio Doce: monitorar a água é proteger a população

O Brasil conhece, infelizmente, as marcas profundas deixadas pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrida em 2015, em Mariana/MG. Os impactos sociais, ambientais e econômicos atingiram milhares de famílias e comprometeram a vida ao longo da bacia do Rio Doce. Mais de uma década depois, permanece um desafio para o poder público, o de garantir segurança hídrica, proteção à saúde e acompanhamento da qualidade da água consumida pela população.





É nesse contexto que a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) está iniciando a segunda etapa de atuação no território. Desde maio, assumimos o monitoramento da qualidade da água em 173 pontos distribuídos em 32 municípios de Minas Gerais e Espírito Santo.





A ação representa mais do que uma operação técnica, trata-se de um compromisso institucional com a vida das pessoas que vivem naquela região do país e que poderão ter acesso a informações importantes para sua saúde.