10 anos da tragédia de Mariana: como fica o futuro do Rio Doce?

No dia 5 de novembro de 2025, completaram-se dez anos do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), evento considerado o maior desastre ambiental do país, que afetou diretamente Minas Gerais e Espírito Santo. Foram mais de 50 milhões de metros cúbicos — o que equivalente a 25 mil piscinas olímpicas — de rejeitos de mineração da barragem da Samarco liberados no meio ambiente, atingindo a Bacia do Rio Doce. Uma década depois, os impactos da tragédia persistem, mas há agora uma esperança para o futuro do rio depositada no acordo que prevê a aplicação de R$ 132 bilhões em ações de recuperação. Ouça a quinta reportagem da série especial Rio de Lama e Luta, desta vez com o repórter João Barbosa.