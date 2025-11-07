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Rio de lama e luta

10 anos da tragédia de Mariana: como fica o futuro do Rio Doce?

Ouça a quinta e última reportagem especial com o repórter João Barbosa

Publicado em 07 de Novembro de 2025 às 11:02

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

07 nov 2025 às 11:02
Rio Doce foi atingido pela lama da Samarco; foto de novembro de 2015
Rio Doce foi atingido pela lama da Samarco; foto de novembro de 2015 Crédito: Leonardo Merçon/Instituto Últimos Refúgios
No dia 5 de novembro de 2025, completaram-se dez anos do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), evento considerado o maior desastre ambiental do país, que afetou diretamente Minas Gerais e Espírito Santo. Foram mais de 50 milhões de metros cúbicos — o que equivalente a 25 mil piscinas olímpicas — de rejeitos de mineração da barragem da Samarco liberados no meio ambiente, atingindo a Bacia do Rio Doce. Uma década depois, os impactos da tragédia persistem, mas há agora uma esperança para o futuro do rio depositada no acordo que prevê a aplicação de R$ 132 bilhões em ações de recuperação. Ouça a quinta reportagem da série especial Rio de Lama e Luta, desta vez com o repórter João Barbosa. 
ESPECIAL - JOÃO BARBOSA - RIO DE LUTO E LAMA - EP 05 - 4.26s - NOV 25.mp3

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