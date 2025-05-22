Reforma tributária: mais que novos tributos, uma mudança na lógica empresarial

O Brasil implementará uma ampla reforma de seu sistema tributário sobre o consumo . A promessa é de simplificação de um dos sistemas mais complexos do mundo, por meio da substituição de tributos atuais por novos modelos de arrecadação.

Estão previstas a extinção das contribuições federais do PIS e da Cofins, que serão unificados na CBS, bem como do ICMS estadual e do ISS municipal, substituídos pelo IBS, cuja competência será compartilhada entre Estados e municípios. Outras regras, mudanças dos tributos atuais e introdução de um Imposto Seletivo (IS) também serão implementadas.

A reforma ainda está em construção, com a propositura e edição de normas pelo governo para regulamentar as diretrizes gerais estabelecidas via alteração da constituição pela EC 132/2024. As alíquotas, por exemplo, ainda não foram definidas.

Em que pese algumas indefinições, é possível afirmar que não se trata apenas de trocar tributos antigos por novos com alíquotas diferentes. A reforma representa uma mudança profunda na lógica de apuração e recolhimento dos tributos, dentre elas, a adoção de novas técnicas de não cumulatividade – entendida resumidamente como o confronto débitos e créditos – com o objetivo de tributar apenas o valor agregado das operações.

Essa mudança demandará atenção redobrada por parte das empresas, já que poderá afetar diretamente modelos de precificação, exigência de capital de giro e fluxo de caixa. Pode ser um erro estratégico focar exclusivamente nas novas alíquotas da CBS e do IBS. O impacto mais relevante pode estar na forma como o sistema como um todo afetará a dinâmica operacional e financeira dos negócios.

O custo de uma operação, por exemplo, é composto não apenas pelo valor da transação, mas também pelos tributos que podem ou não ser recuperados. Atualmente, tributos como ICMS, PIS e Cofins contam com regras específicas de creditamento, conforme seus regimes de não cumulatividade. Essas regras serão alteradas no IBS e CBS.

Além disso, alguns dos regimes tributários que serão modificados não adotam qualquer técnica de não cumulatividade. É o caso, por exemplo, dos regimes ordinários do ISS e do PIS e Cofins cumulativo aplicado às empresas optantes pelo lucro presumido.

Com a implementação da não cumulatividade, o controle dos créditos fiscais passará a ser uma nova preocupação para todas as empresas, e não apenas as do lucro real, exigindo maior atenção na apuração e na escrituração das operações.

Essa nova dinâmica dos créditos fiscais poderá impactar, inclusive, na escolha das empresas pelo Simples Nacional, que, embora preveja uma tributação mais benéfica, em regra, não permitirá a transferência de créditos calculadas sobre as alíquotas de referência, mas sim base no valor efetivamente pago.

Outro ponto sensível é a adoção do split payment , mecanismo que separa e destina automaticamente a parcela correspondente ao tributo no momento da transação financeira. Hoje, a empresa recebe o valor total da venda e só precisa recolher o imposto posteriormente — o que pode representar um prazo de até 55 dias com o valor em caixa.

Reforma tributária Crédito: Getty Images

Com o split payment, esse intervalo desaparece: os recursos vão direto para os cofres públicos, reduzindo o capital disponível e exigindo ajustes na gestão do fluxo de caixa.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível que as empresas reavaliem suas estratégias financeiras e operacionais. A combinação entre alíquotas potencialmente mais altas, novas regras de creditamento e a possibilidade de imediata retenção dos tributos via split payment pode comprometer o capital de giro, pressionar os preços e afetar a competitividade. Mais do que uma reforma tributária, o que está em curso é uma mudança estrutural na lógica de funcionamento dos negócios no Brasil.