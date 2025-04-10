Reforma tributária e o novo paradigma da gestão fiscal das cidades

Como gerir as finanças municipais hoje enquanto se prepara para a maior reforma tributária das últimas décadas? Esse é o dilema central enfrentado pelos secretários de Finanças ao completarem, nesta semana, os primeiros 100 dias de gestão. Além de assegurar o equilíbrio fiscal imediato, eles são desafiados a se adaptar a um cenário de profundas mudanças estruturais nos sistemas de arrecadação e nos instrumentos de desenvolvimento econômico local.

A reforma em curso transformará substancialmente a distribuição de recursos entre os entes federativos. Três mudanças se destacam pelo impacto potencial: a migração gradual da tributação da origem para o destino; a prevalência do componente populacional sobre o Valor Adicionado Fiscal (VAF) no cálculo do Índice de Participação dos Municípios (IPM); e a perda de eficácia dos incentivos fiscais locais com a uniformização nacional das alíquotas.

Estudos do Ipea apontam que o Espírito Santo será um dos estados mais afetados, com repercussões distintas entre seus municípios. O fundo compensatório prometido pelo governo federal, embora positivo, não elimina as incertezas que pairam sobre o horizonte fiscal.

Diante dessa nova realidade, os gestores municipais precisam redesenhar suas estratégias. Um estudo do Tesouro Estadual do Espírito Santo indica que, para manter o nível de receitas no cenário pós-reforma, os municípios deverão impulsionar o crescimento econômico local em taxas reais anuais de 2% a 3%.

Isso exigirá a construção de ambientes favoráveis aos negócios, sustentados não mais em benefícios tributários — que perderão efetividade com a padronização nacional das alíquotas —, mas em fatores estruturais como infraestrutura de qualidade, capital humano qualificado e governança eficiente. Aracruz é um exemplo dessa abordagem, com avanços notáveis no programa Cidade Empreendedora por meio de políticas voltadas ao fortalecimento da economia local.

Paralelamente ao fomento econômico, a modernização tributária surge como caminho complementar. A experiência de Chapecó (SC) mostra como o georreferenciamento pode revelar inconsistências cadastrais — no caso, 28 mil imóveis com alterações não registradas —, ampliando a base de arrecadação sem aumento de alíquotas.

Em São Paulo, instrumentos inovadores permitem que construtoras negociem direitos adicionais de edificação entre si, com previsão de R$ 3 bilhões em receitas. No Pará, a captação de quase R$ 1 bilhão via créditos de carbono abre novas possibilidades financeiras. Mesmo cidades menores podem adaptar essas inovações à sua realidade e escala.

O equilíbrio fiscal duradouro, no entanto, não depende apenas do aumento das receitas. Na gestão dos gastos, não há soluções universais: cada município possui suas próprias especificidades. O princípio de Pareto oferece uma referência útil ao destacar que uma pequena parcela dos contratos (20%) costuma responder por grande parte das despesas (80%).

Dinheiro dos cofres públicos Crédito: Jose Luis Stephens

Os gastos com pessoal estão sob controle em 74 municípios capixabas (abaixo do limite prudencial de 48,6% da receita corrente líquida), mas seguem como item relevante na estrutura orçamentária. Há diversas práticas de qualificação do gasto público já adotadas pelo Tesouro Estadual e por prefeituras do Espírito Santo que poderiam ser ampliadas. A criação de um comitê de secretários municipais de Finanças poderia impulsionar o compartilhamento dessas boas práticas e fortalecer a preparação coletiva para o novo cenário tributário.

O desafio é inédito: conciliar as urgências do presente com uma transformação profunda no sistema tributário, cuja alíquota-teste já está prevista para 2026. Enquanto alguns municípios adotam uma postura passiva, outros já se reposicionam para prosperar no novo contexto.