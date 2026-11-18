Em 31 de outubro de 2002, Manfred e Marísia von Richthofen foram mortos enquanto dormiam, dentro da própria casa, em São Paulo. A Justiça concluiu que a filha, Suzane, planejou o crime e o entregou a dois executores. Ela foi condenada em 2006. Mais de vinte anos depois, o nome dela volta a render audiência, agora com a embalagem de série.
Não se trata de negar que o caso é emblemático. Ele fascina porque desafia a ideia de que o lar é lugar seguro e de que os pais são protegidos pelo amor dos filhos. Estudar essa história, contá-la com rigor e extrair dela lições sobre violência e manipulação é legítimo. O problema aparece quando a produção deixa de investigar o crime e passa a lucrar com a personagem.
Os sinais são conhecidos. Uma trilha que cria suspense, uma estética de thriller, o rosto dela no cartaz, a promessa de "revelar" a mente da assassina. Nessa lógica, quem mandou matar os pais vira protagonista e quem foi morto vira detalhe de roteiro. Manfred e Marísia raramente são lembrados como pessoas, com sonhos, defeitos e uma vida interrompida.
É nisso que nossos valores se invertem. Uma sociedade saudável dá voz e memória às vítimas e deixa o criminoso cumprir sua pena, longe dos holofotes. Nós fazemos o contrário: transformamos o crime em marca, o nome da condenada em palavra-chave e a curiosidade mórbida em audiência.
E há alguém que paga a conta dessa lógica: o irmão, Andreas. Ele perdeu os pais naquela madrugada e perdeu também a irmã, de um jeito que nenhum luto comum prevê. Desde então, nunca foi deixado em paz. Cada nova produção o obriga a reviver a pior noite da sua vida diante de um país que consome o caso como passatempo. Ele é, sem dúvida, o mais prejudicado.
Pior: Suzane, infelizmente, ainda consegue lucrar em cima do crime. Seja pela visibilidade, pelos contratos ou pela atenção que o caso mantém viva, o mercado do true crime oferece a ela uma plataforma que a maioria das vítimas jamais teve. Quem destruiu a própria família não deveria encontrar na fama uma segunda chance de ganhar dinheiro.
Mais que isso, não podemos esquecer o que as avaliações do caso apontaram. Especialistas que a examinaram identificaram traços de personalidade associados à psicopatia: frieza, manipulação, ausência de empatia. Alimentar a mitificação de alguém assim, transformando-a em personagem fascinante, é entregar a ela exatamente o palco que ela busca.
Por isso não podemos alimentar esse tipo de produção de conteúdo. Cada visualização, cada compartilhamento e cada conversa de bar sobre “a mente de
Suzane”; reforça a engrenagem que transforma tragédia em negócio.
Ninguém defende censura. A liberdade de criação é um valor essencial. Mas ela não impede a pergunta que importa: por que continuamos tão interessados nela? Por que o país que esquece com facilidade suas vítimas lembra tão bem o nome de quem as matou?
Talvez a resposta incomode: porque o espetáculo é mais confortável do que o luto.
Olhar para Suzane como personagem permite um arrepio seguro, de longe. Olhar para Manfred, Marísia e Andreas exigiria lembrar que eram gente comum, atingida por quem deveria protegê-los.
Se quisermos corrigir a rota, comecemos por uma escolha simples: dar nome, rosto e memória às vítimas, proteger quem sobreviveu e negar audiência a quem planejou a morte dos próprios pais. Quem fez isso não merece o papel de estrela.