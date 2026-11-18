Os sinais são conhecidos. Uma trilha que cria suspense, uma estética de thriller, o rosto dela no cartaz, a promessa de "revelar" a mente da assassina. Nessa lógica, quem mandou matar os pais vira protagonista e quem foi morto vira detalhe de roteiro. Manfred e Marísia raramente são lembrados como pessoas, com sonhos, defeitos e uma vida interrompida.





É nisso que nossos valores se invertem. Uma sociedade saudável dá voz e memória às vítimas e deixa o criminoso cumprir sua pena, longe dos holofotes. Nós fazemos o contrário: transformamos o crime em marca, o nome da condenada em palavra-chave e a curiosidade mórbida em audiência.





E há alguém que paga a conta dessa lógica: o irmão, Andreas. Ele perdeu os pais naquela madrugada e perdeu também a irmã, de um jeito que nenhum luto comum prevê. Desde então, nunca foi deixado em paz. Cada nova produção o obriga a reviver a pior noite da sua vida diante de um país que consome o caso como passatempo. Ele é, sem dúvida, o mais prejudicado.





Pior: Suzane, infelizmente, ainda consegue lucrar em cima do crime. Seja pela visibilidade, pelos contratos ou pela atenção que o caso mantém viva, o mercado do true crime oferece a ela uma plataforma que a maioria das vítimas jamais teve. Quem destruiu a própria família não deveria encontrar na fama uma segunda chance de ganhar dinheiro.