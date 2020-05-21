Promover a igualdade é garantir oportunidades para o desenvolvimento

Diversidade cultural Crédito: Divulgação

A Organização das Nações Unidas (ONU) declarou, em 2002, a data de 21 de maio como o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. A celebração desta data é uma oportunidade de refletir sobre a importância de preservar as culturas dos povos em todos os ambientes e em todas as suas formas, estimulando o desenvolvimento sustentável e uma sociedade realmente justa.



Em tempos de pandemia , desigualdades existentes no mundo inteiro estão mais escancaradas; até os chamados “invisíveis” finalmente “apareceram” aos olhos do Estado e de muitos de nós.

Sim, somos todos membros da mesma família humana, mas temos os mesmos direitos? As diferenças podem ser motivo para desigualdades? Essas diferenças - de cultura, gênero, raça, cor, etnia, idade e tantas outras, podem ser limitantes para o desenvolvimento pleno da potência de cada ser humano?

Promover a diversidade cultural é uma prática que deve ser adotada por todos nós - cidadãos, governos, organizações sociais, empresas e comunidades.

Incentivamos a diversidade cultural ao estimular práticas, atividades, produtos e serviços oferecidos por empresas culturais, indústrias criativas, turismo cultural e que envolvem a preservação do patrimônio material e imaterial das culturas das nações.

Em nosso Espírito Santo não faltam exemplos de culturas – seja a italiana, a quilombola, a indígena, entre outras - com elevado potencial de contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade capixaba. Por outro lado, nas organizações, o debate acerca da diversidade cultural já é feito e precisa avançar.



Estão na dianteira deste processo as empresas que entendem e acolhem seus profissionais em sua singularidade, criando oportunidades em favor do desenvolvimento e da economia, lidando com as diferenças de forma ampla, indo além das questões do negro, da mulher, das pessoas com deficiência, dos grupos de LGBTQI.

Além de abraçar a diversidade dentro das organizações - uma área que infelizmente ainda é pouco explorada por muitas empresas, há ações que podem ser feitas para incentivar a cultura nas comunidades em que os negócios estão inseridos.

Realizar censos e diagnósticos para conhecer a realidade; criar comitês de diversidade e grupos de afinidade; promover treinamentos sobre o tema e desenvolver lideranças para que façam gestão na diversidade são fundamentais para integrar a Diversidade & Inclusão na estratégia das corporações.

No Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, a pergunta central é: o que cada um de nós e as organizações estamos fazendo para promover a diversidade cultural e contribuir para o desenvolvimento sustentável?