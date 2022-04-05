"Povo de Deus", uma importante análise do comportamento evangélico na política

“Evangélicos votam em bloco e são massa de manobra”. Analistas de pesquisa e cientistas políticos repetem, em coro, em toda campanha eleitoral, esse mantra. Estudos sociológicos e antropológicos desmentem essa afirmação, tida até então como verdade absoluta no meio. É o que consta no livro ‘Povo de Deus’, de Juliano Spyer.

Publicada em 2020, a obra discorre, sobretudo, acerca da eleição de Bolsonaro em 2018. Todavia o estudo é mais profundo: o autor, em seus levantamentos in loco, no Nordeste, em 2013, não queria entender a eleição de Bolsonaro , que nem sequer povoava o imaginário da política – talvez apenas os sonhos do hoje presidente.

Spyer analisa o comportamento evangélico. Para ele, a escolha dos evangélicos passa longe de um movimento de massa feito do púlpito por seus líderes. “As causas materiais que transformam a vida dos fiéis são simples. Incluem, entre outras coisas, o fim do alcoolismo e consequentemente da violência doméstica; o fortalecimento da autoestima; a disciplina para o trabalho; o aumento do investimento familiar em educação e nos cuidados com a saúde.”

Esse conjunto de mudanças, segundo o estudo do autor, geralmente conduz à ascensão socioeconômica. E o que tudo isso tem a ver com Bolsonaro, que não projetou todos esses avanços? De forma estratégica, o então candidato defendeu a pauta moral (contra aborto, união homoafetiva, a temática de gênero nas escolas), endossada pelos evangélicos.

Na campanha presidencial de 2018, enquanto o petista Fernando Haddad , adversário de Bolsonaro no segundo turno, chamava o bispo Edir Macedo, da Igreja Universal, de “charlatão”, o hoje presidente da República se apresentou como representante dos valores familiares cristãos. Foi a senha para que dois terços dos evangélicos escolhessem o militar. Mas um terço deles não arredou o pé do apoio ao petista, o que corrobora com a tese de pensamento individual defendida por Spyer.

Dentro do conjunto de valores defendidos por esses religiosos também está a crença de que as oportunidades precisam ser iguais, mas cada um deve aproveitá-las a seu modo. O evangélico quer viver seu próprio desenvolvimento econômico e social sem a ajuda direta do Estado. Esse ingrediente aciona o alerta contra os programas sociais e a distribuição de bolsas, bandeiras claramente constantes do programa de governo da esquerda.