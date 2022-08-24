Por que queremos e devemos ter negócios mais tecnológicos?

As tecnologias estão mudando as formas de produção e os modelos de negócios no Brasil e no mundo. O fenômeno da Indústria 4.0 – a chamada revolução dos sistemas físicos-cibernéticos – está transformando de forma significativa a automação e a troca de dados, assim como os modelos de negócios e os processos que envolvem diretamente a produção.

Além disso, o uso de máquinas e computadores tem sido fundamental para a inovação eficiente acontecer de forma customizada. Talvez você esteja se perguntando se estamos preparados para toda essa tecnologia e o que vem a seguir, ou ainda se essas transformações já estão realmente presentes no nosso dia a dia.

Digamos que estamos aprendendo enquanto elas acontecem. Estamos descobrindo como produzir mais com menos, ou seja, como sermos mais eficientes. O que tem tudo a ver com produtividade.

O impacto positivo que a Indústria 4.0 tem sobre as etapas de produção atinge diretamente o aumento da eficiência no uso de recursos e o desenvolvimento de produtos em larga escala.

Quando somos mais produtivos, nos tornamos mais competitivos no mercado nacional e internacional, além de gerarmos empregos melhores e mais renda para a população.

Vale lembrar que, por mais que a Indústria 4.0 já seja uma realidade em alguns lugares, nem todos têm acesso a ela ou conhecem a sua importância. Ainda hoje termos como “Big data”, inteligência artificial, robótica, nuvem e internet das coisas (IOT) não são familiares para alguns empresários e líderes.

Os benefícios da implantação dos conceitos da Indústria 4.0, como o uso das tecnologias digitais, chegam a aumentar em até 22% a capacidade produtiva de micro, pequenas e médias empresas dos segmentos de alimentos e bebidas, metalmecânica, moveleiro, vestuário e calçados.

As informações são do portal industria40.ind.br e foram publicadas em 2019. O resultado foi obtido no programa-piloto Indústria Mais Avançada, executado pelo Senai com 43 empresas de 24 Estados.

É importante ressaltar que o uso de novas tecnologias contribui com o crescimento não apenas da indústria, mas de todas as atividades. Inovação e tecnologia andam lado a lado quando buscamos utilizar de maneira mais eficiente os recursos que temos em mãos. Por isso, produtividade é fazer mais com menos e, para isso, precisamos estar atentos às novas oportunidades que surgem todos os dias.

O Instituto de Tecnologia e Inovação do Senai-ES, por exemplo, procura estar sempre pronto para esclarecer, informar e ajudar a implementar essas transformações nas indústrias. Essas melhorias podem ser desenvolvidas por meio da capacitação produtiva, que pode ocorrer com: Mentoria Lean, Programa Brasil Mais, Lean Game, a Simulação de Layout, entre outros.

Também há a possibilidade de a empresa participar do Programa de Eficiência Energética do Senai-ES, que oferece consultoria baseada no histórico de “Conta de Energia” das indústrias para propor estratégias de economia e intermediar negociações na contratação de fornecimento energético. Tudo com o objetivo de otimizar custos para que a alocação de recursos seja eficiente.