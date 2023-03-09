Parceria para enfrentar tempestades no ES

De um lado, chuvas torrenciais, que causam enchentes, inundações e deslizamentos de encostas; do outro, longas estiagens e secas que destroem lavouras e comprometem a geração de energia no Brasil. Em todas as regiões, os eventos climáticos e meteorológicos extremos vêm se intensificando, com impactos crescentes na vida das pessoas, na infraestrutura e na economia dos estados e do país.

E no Espírito Santo não é diferente. A diferença, aqui, é o cuidado e a responsabilidade com que a administração estadual enfrenta esse desafio. Empenhado na consolidação de um processo de desenvolvimento econômico e social pautado na sustentabilidade e no compromisso com a vida, o governo estadual tem adotado medidas de largo alcance e realizado investimentos fundamentais para o monitoramento e prevenção das emergências climáticas.

O passo inicial foi dado ainda em 2013, durante o primeiro mandato do governador Renato Casagrande. Para enfrentar as consequências das fortes chuvas que castigaram o território capixaba, foi então criado o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal.

Esse mecanismo permitiu ao governo do Espírito Santo transferir às prefeituras recursos destinados a aumentar sua capacidade de resposta ao cenário de destruição deixado pelas tempestades. E transferências diretas aos municípios, por meio do Fundo Cidades, também ocorreram em 2020 e em 2022, alcançando um total de quase R$ 800 milhões.

Moradores de Viana enfrentam alagamentos após as chuvas Crédito: Fernando Madeira

Agora, mais uma vez sob a liderança do governador Casagrande, o estado dá novo e ainda mais decisivo passo, com o lançamento do Fundo Cidades 2023 – Adaptação às Mudanças Climáticas. O mecanismo foi entregue à sociedade nessa terça-feira (7) , e garante aos municípios capixabas as condições necessárias para a elaboração de projetos estruturantes, a realização de obras de prevenção e mitigação em áreas de risco e a recuperação de regiões atingidas por desastres.

Além disso, com os recursos colocados à sua disposição, as gestões municipais poderão implantar medidas capazes de prevenir eventos hidrológicos extremos, tendo como foco a conservação, revitalização e reservação hídrica.

É a resposta responsável, transparente e solidária à necessidade cada vez mais premente de reduzir os impactos ambientais causados pelas mudanças climáticas e as consequências das chuvas extremas e dos períodos de déficit hídrico. E é resultado de uma administração que planeja suas ações e investimentos com a mais ampla participação da sociedade, para atender de forma desburocratizada e eficiente às reais necessidades dos cidadãos e do estado.