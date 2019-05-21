Chuvas no ES: cidades falham até mesmo em medidas simples

Antes de conseguir se recuperar das perdas provocadas por uma enchente no ano passado, em que viu tudo que tinha ser destruído pela água, a dona de casa Daniele Santos acordou na manhã do último sábado (18) com mais uma inundação carregando o colchão doado em que dormia. Era um pesadelo, e era real. Até ontem, a moradora de Jardim Marilândia, que está grávida, não podia voltar para casa, ainda alagada. A região de Vila Velha, a mais atingida pelas chuvas, escancara o quanto ainda precisa ser feito para evitar dramas como o de Daniele e tragédias ainda piores. Desta vez, ao menos não houve mortos.
Para qualquer um que acompanhou as notícias sobre os efeitos das chuvas, o sentimento era de indignação. Para os que viram suas casas invadidas, era também de abandono. Mesmo em Vitória, onde os danos foram menores, várias ruas ficaram alagadas por horas. A prefeitura, no entanto, afirmou que choveu muito mais do que o esperado e que não há nada que possa ser feito. Faz parecer que Vitória tem o melhor sistema de gestão das águas do mundo.
Quem detém esse título é a Holanda. É um caso extremo, mas elucidativo. Com dois terços da população vivendo abaixo do nível do mar, o país está preparado para eventos climáticos tão fora da curva que, segundo projeções de computador, aconteceriam a cada dez mil anos. Não haveria muito o que ser feito, mas ainda assim há tempo e dinheiro sendo investidos em aprimorar a proteção. Em Vitória, a administração caiu em contradição ao reconhecer que há pontos a serem melhorados, mas não especificou investimentos.
Nossas prefeituras não apenas falham em questões estruturais (estações de bombeamento, comportas, elevatórios), como também deixam a desejar em medidas mais simples. Vila Velha não dispunha de veículos altos e barcos para resgatar moradores ilhados, muitos acamados. Precisou da ajuda do Exército para, mais uma vez, remover grávidas de uma maternidade inundada. O Plano de Redução de Risco, que deveria indicar áreas vulneráveis e apontar soluções, deveria estar pronto desde 2012, mas não existe.
Serra e Cariacica até possuem plano, mas não souberam informar dados básicos, como quantas pessoas vivem na área de risco. Parece absurdo, mas mesmo obras vultosas de infraestrutura acabam acarretando prejuízos imensos à população. A Rodovia Leste-Oeste, importante para a logística do Estado, canalizou as águas das chuvas e ampliou uma área de alagamento já histórica.
Os caminhos para prevenir enchentes não são baratos e, com os caixas das cidades no vermelho, o desafio é sem dúvida ainda maior. Mas como não é possível negociar com as chuvas, não há outra saída a não ser investir em soluções, que incluem medidas simples, como plantar mais árvores e impedir a ocupação desordenada do solo. Só com planejamento é possível evitar que outras Danieles percam tudo repetidas vezes. Cidades do futuro são construídas no presente.