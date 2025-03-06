O Oscar de “Ainda estou aqui” e os evangélicos brasileiros

Entre alegrias e esperança de ver nossa arte ganhando o mundo e mais uma vez chegando no píncaro, parte da população brasileira interpretou a discussão com óculos ideológicos, entendendo que a conquista do filme, antes de ser do Brasil, foi uma vitória da esquerda.

É óbvio que o enredo tem como pano de fundo a ditadura e suas atrocidades, das quais nenhum brasileiro deveria se orgulhar. No entanto, a obra nos apresenta o drama da família Paiva e a coragem resiliente de Eunice, mãe e esposa, cuja vida foi colocada de cabeça para baixo depois da prisão injusta e agonizante do marido e pai de seus filhos.

Por não entendermos isso, a importante vitória, que deveria ser uma ótima oportunidade de unidade, tem servido para alguns como fonte de revanchismo e categorização partidária. Os representantes dessa opinião, além de desdenhar, acreditam em releituras da história nas quais relativizam-se os crimes cometidos durante o governo militar ou louvam-no como um tipo de período de ouro.

Nas opiniões colhidas online, outro contra-argumento comum à alegria da conquista do Oscar se firma na suposta hipocrisia dos que não são sensíveis aos presos pelo 8 de janeiro. O raciocínio é o seguinte: se celebram um filme que mostra a atrocidade contra uma família no período da ditadura, deveria haver uma revolta contra as “desumanas” e “injustas” prisões dos invasores e vândalos do ato golpista. Não teria espaço aqui para discutir essa equiparação. Mas só a obviedade de que estamos em um Estado Democrático de Direito acabaria com a possibilidade de comparações.

Entre críticos de “Ainda estou aqui” e desdenhadores do Oscar, encontram-se diversos evangélicos. Nas minhas postagens, por exemplo, recebi mensagens de pastores adjetivando o filme de “lixo” e outros fiéis usando os mesmos argumentos dos demais contrários.

Walter Salles ganha o Oscar de Melhor Filme Internacional Crédito: REUTERS/Carlos Barria/Folhapress

Contudo, para quem tem a Bíblia como regra de fé, a interpretação deveria ser outra, independentemente de sua escolha político-partidária. No texto bíblico, Deus é criador e nos convida a partilhar de sua criatividade, que é bela, justa e boa. Criação e criatividade são parte da “imago dei” em nós, como reafirma a tradição, e cada cultura expressa essa imagem com seus tons, cores, ênfases e formas. Nesse sentido, os evangélicos deveriam perceber, para serem coerentes, que nosso cinema, com sua própria identidade, contando nossa história e confessando nosso pecado, honrou a Deus com brasilidade.