O jornalismo é a rede de segurança da sociedade

Dia Mundial das Notícias 2024 Crédito: Fórum Mundial de Editores (World Editors Forum - WAN-IFRA)

Um número recorde de redações se inscreveu para o Dia Mundial das Notícias de 2024, reconhecendo a influência positiva do jornalismo em todo o mundo.

Mais de 600 redações e associações de mídia em todos os continentes se unem pela conscientização sobre o propósito do jornalismo, um negócio que está sob constante ataque.

É um dia para fazer uma pausa e refletir sobre a importância de jornalistas independentes e muitas vezes corajosos que fazem a diferença em suas comunidades e países, fornecendo a prova que leva à verdade.

Muitas vezes, aquele ou aquela que grita mais alto nas mídias sociais parece ser o criador de notícias do dia, ofuscando os repórteres e editores profissionais treinados e determinados a apoiar tudo o que publicam.

O jornalismo responsável é um negócio difícil quando feito corretamente. Ele necessariamente confronta o turbilhão fácil, repetitivo e instantâneo de polemistas e propagandistas determinados a descarrilar a vida para se adequar a agendas que geralmente são baseadas na incerteza e na exclusão.

Fotografar eventos que acontecem, relatar os fatos; começar com informações incompletas e construir um arquivo mais completo ao longo do tempo e, finalmente, garantir, na edição final, que os fatos sejam extraídos e colocados diretamente no discurso público, é o negócio da grande mídia. É ainda assim ineficiente, mas uma tradição atemporal sem paralelo.

Os profissionais lutam contra a ideia banal de que pertencer à grande mídia é de alguma forma inferior a ser extremista.

O Dia Mundial das Notícias é um dia de conscientização, para explicar melhor o jornalismo ao público em geral.

É também um momento para dar espaço ao nosso público e destacar como o encontro com um jornalista melhorou sua vida. Como, talvez, finalmente, eles foram ouvidos.

Ou para refletir sobre as contribuições de um jornal local para o corpo político, ou o custo da liberdade de uma repórter detida sem motivo — a não ser que ela poderia ser — por aqueles com exércitos à disposição.

Em meio à crescente grosseria do debate público, o orgulho do jornalismo independente se destaca como uma fonte de otimismo e crença.

Muitas vezes, com um custo pessoal significativo, quem denuncia confia segredos aos jornalistas. Empresas, políticos e outros no poder se recusam cada vez mais a se encontrar com repórteres ou se explicar, mas isso não significa que eles não sejam responsabilizados. A podridão ainda é exposta por indivíduos.

No ano passado, conheci uma fonte determinada a revelar a verdade, mas as conversas ocorreram em uma banheira de hidromassagem para provar que eu não estava usando um fio de escuta e, em outra ocasião, de cueca para a entrevista final. A história valeu a pena, mas eu não poderia saber que valeria quando comecei a odisseia de quatro meses.

Esse é o romance do negócio que recruta e recompensa os infatigáveis.

Grupos de interesse carregados de preconceito ameaçam com punição econômica: "Vou cancelar minha assinatura" ou "vamos retirar nossa publicidade". Talvez no ano que vem listaremos as pessoas que agem dessa forma.

Até agora, as organizações de notícias levam o golpe e não o tornam público. Mas tudo é uma tentativa de interferir na independência editorial, e está errado.

Ataques a jornalistas — incluindo assassinatos — atingem níveis recordes. O jornalismo não foi criado para que o mensageiro seja baleado. Mas, embora você possa matar o jornalista, não pode matar a história. Outros vão assumir. Olhe para os jornalistas no México ou no Irã se você não recebeu sua dose diária de inspiração. A taxa de impunidade, matando jornalistas e não sendo preso, se aproxima de 100% em alguns países, mas ainda assim as histórias se acumulam.

Um grande milagre existe no negócio do jornalismo: fatos não são reprimíveis.

Aqueles em necessidade entendem isso. E são os menos necessitados que mais lutam contra nós: os poderosos, aterrorizados que seu mundo não pode ser totalmente controlado.

Essa é a magia do Dia Mundial das Notícias.

Ao falar com amigos e considerar sua comunidade, vila, cidade ou o mundo em geral, pense sobre o que você aprendeu hoje. Há uma aposta justa de que o jornalismo estava envolvido. Os contadores de histórias, que vêm de sua comunidade, contam os fatos, não importa o quão desconfortável isso possa ser.

É por isso que, desarmados e vivendo em sua comunidade, eles são alvos, importunados, menosprezados, ameaçados. E é por isso que eles respondem com mais fatos, mais respostas, mais independência de pensamento – e mantêm o elo entre você e o mundo em geral.

Jornalistas são uma ponte enquanto construímos o futuro, apoiados pela pedra angular de nosso público, que é tão leal e determinado quanto o repórter e o editor.