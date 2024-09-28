Dia Mundial das Notícias: a alegria da verdade compartilhada, o vínculo sagrado e os valores das democracias

Dia Mundial das Notícias 2024 Crédito: Fórum Mundial de Editores (World Editors Forum - WAN-IFRA)

Caros leitores, cidadãos, companheiros de humanidade,

O ano de 2024 está testando nossas sociedades modernas de maneiras que esperávamos que nunca se repetissem. Ao redor do mundo, regimes autocráticos e potenciais ditadores desafiam liberdades que atravessam fronteiras, raças e religiões. Conflitos modernos se espalham por todo o globo e são travados com um volume de informações que é esmagador em seu alcance e poder. Novas tecnologias e as plataformas que elas habilitam são campos de batalha onde nosso futuro está sendo decidido – muitas vezes sem nossa permissão e contra nossa vontade.

Nesse turbilhão, é o jornalismo, baseado em fatos e evidências, que tem o dever permanente de defender os valores sobre os quais nossa civilização foi construída. Em todo o mundo, são os jornalistas que vivem a responsabilidade de honrar esse vínculo sagrado com nossas audiências e comunidades.

Em troca, sentimos a alegria em ter a verdade compartilhada – com você.

Esses momentos especiais – quando histórias jornalísticas salvam vidas, aumentam a compreensão que temos uns dos outros e nos guiam em tempos difíceis – muitas vezes se perdem na avalanche de desinformação que destrói a confiança, que fundamenta nossa capacidade de viver juntos. Até o próprio significado da Verdade está sob ataque.

Em todos os lugares, o jornalismo está lutando para manter seu lugar e sua relevância para as nossas comunidades. E para um número alarmante de organizações de notícias, a existência diária equivale à luta pela sobrevivência.

De fato, estes são tempos extraordinários – preocupantes para qualquer um que se importe com as pessoas, com a civilização e com os regimes democráticos que tornaram tudo isso possível.

E, ainda assim, esses dias conturbados também são, ao mesmo tempo, empolgantes e fascinantes.

Nós, jornalistas ao redor do mundo, em momentos em que sistemas estão desmoronando e verdades fundamentais estão sob pressão, devemos mostrar que somos feitos de uma matéria mais forte; do tipo que pode resistir a campanhas de desinformação, ataques sustentados e uma inundação de mentiras.

Nossos modelos de negócios desmoronaram sob a pressão das big techs. A verdade em si está sendo relativizada diariamente; o que antes era um entendimento comum da realidade hoje é muitas vezes suplantado por interpretações que não são sustentadas por fatos.

Em muitas situações, o próprio uso da palavra "Verdade" carrega o significado de Mentira.

Esses não são ataques aleatórios ou acidentais. Fazem parte da cruzada contra nosso sistema de valores, nossa compreensão básica do que é bom e ruim. Sem nosso sistema de valores e se não pudermos distinguir o certo do errado, não temos civilização.

No Dia Mundial das Notícias, 28 de setembro, nós, organizações de mídia de todo o mundo, damos as mãos para reafirmar nosso compromisso inabalável com as notícias, com os fatos, com a responsabilidade, com o serviço público, com a humanidade, com o escrutínio, com a independência, com a ética e com a comunidade. Essas palavras têm um significado profundo.

Elas importam para nós.

Só há uma escolha pela frente: nós, o jornalismo, continuaremos a cumprir nosso dever sagrado. As notícias que reportamos continuarão sendo baseadas em fatos. Defenderemos a verdade.

E queremos assegurar a você, caro leitor, que é nossa intenção manter as coisas desse modo. Não vamos nos cansar e não vamos desistir. A batalha pela verdade é a batalha pelo nosso futuro comum.

E para nossos colegas em todos os lugares do mundo, nesta fase conturbada da história, não se desespere. Você não está sozinho. Nossa missão nos une.

O barulho e a violência eventualmente diminuirão, e o discurso baseado na verdade e na decência retornará. Pode não acontecer em breve, mas acontecerá em algum momento.

Por agora, lutemos. Cada momento de cada hora de cada dia.