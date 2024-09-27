O jornalismo do nosso futuro

Dia Mundial das Notícias 2024 Crédito: Fórum Mundial de Editores (World Editors Forum - WAN-IFRA)

Nas profundezas do Sul do Egito, uma jovem me disse uma vez: "Ser jornalista em um jornal local me deu a oportunidade de descobrir e afirmar quem eu sou. O que minha comunidade é e o que ela precisa. Não ser informada sobre quem somos e o que devemos ser".

À medida que nos aproximamos do Dia Mundial das Notícias, neste dia 28 de setembro, lembro-me do ditado "a democracia é local" (Thomas Jefferson naquela época); o trabalho dos jornalistas em suas comunidades é nada menos que uma expressão de agência, cidadania e empoderamento que são os blocos de construção da democracia.

Os olhos de todos se concentram em eleições, grandes eventos e grandes mudanças ao considerar a viabilidade de ações para promover a democracia.

Mas, de onde estou, é o trabalho árduo diário da cidadania em pequena escala que pode eventualmente construir uma compreensão sustentável e comprometimento com uma democracia eficaz e inclusiva. E o trabalho daqueles jornalistas comprometidos que vão trabalhar todos os dias para relatar sobre e para suas comunidades é central para esse processo.

Esse não é um trabalho fácil. Construir, gerenciar e sustentar um jornalismo de serviço público local capaz de desempenhar papéis críticos no apoio às suas comunidades é, na maioria das vezes, uma tarefa ingrata. Em todo o mundo, o dinheiro secou, ​​pois o negócio do jornalismo foi ameaçado pelas grandes tecnologias, empregos foram perdidos, a qualidade foi comprometida, os recursos estão fragmentados e o valor do jornalismo é constantemente contestado.

Fechar espaços de informação é um risco cada vez maior. Basta olhar para os últimos onze meses em Gaza, onde Israel matou um número sem precedentes de jornalistas impunemente. A última contagem do CPJ documenta pelo menos 116 jornalistas mortos nessa guerra. E não são apenas vidas que estamos perdendo; credibilidade também.

"Cuidado, se você continuar mentindo, você crescerá para ser um jornalista da CNN", brincou um meme popular em árabe no advento da carnificina contra os palestinos em Gaza. E houve variações: um jornalista da BBC, etc. A confiança na imparcialidade e nos padrões da mídia ocidental foi duramente testada e não apenas no mundo de língua árabe, trazendo de volta os fantasmas da cobertura pós-11 de setembro, da Guerra do Iraque e até mesmo da cobertura de Trump e das eleições dos EUA.

E parece que as próprias pessoas que pretendemos servir também estão cada vez mais cansadas de campanhas de desinformação/informação errada, e a desconfiança e o afastamento do público são realidades diárias.

Sabemos, pelo nosso trabalho no coração das comunidades e pelas tendências perturbadoras que acompanharam o fim do jornalismo local, que o jornalismo independente é essencial para explorar e defender a verdade. "É um trabalho muito difícil", confidencia um jornalista enquanto enxugava o suor da testa em um campo onde estava relatando as lutas dos fazendeiros no Egito. E ainda assim ele se manteve firme e, por isso, sua comunidade pôde encontrar informações confiáveis ​​e tomar decisões informadas sobre suas vidas diárias. Ele não é uma figura reconhecida internacionalmente, as pessoas raramente conhecem as bases. Mas seu trabalho incorpora o coração e a alma do que é o jornalismo — um ato de serviço.

Vivemos em primeira mão os perigos para a democracia representados pela perda da mídia independente - especialmente a local. Agora estamos confiantes no conhecimento de que a sobrevivência de um setor de mídia diversificado e proficiente é uma pedra angular essencial nessa busca pela humanidade e liberdade.

Não podemos mais ter dúvidas em relação à ameaça que os monopólios das grandes empresas de tecnologia representam para nossa profissão e podemos pensar claramente sobre o valor que o jornalismo traz para a sociedade e onde precisamos nos reaproximar e estabelecer limites.

Os exemplos daqueles que estão agarrando esse momento estão aí: veículos de mídia de propriedade de jornalistas para alguns, gráficas e produtos para outros, engajamento da comunidade para muitos — e isso é apenas parte do que está sendo feito.