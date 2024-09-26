Rede Gazeta leva cinco troféus no 11° Prêmio Sebrae de Jornalismo

Jornalistas comemoram conquistas no 11º Prêmio Sebrae Crédito: Divulgação

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES) divulgou nesta quarta-feira (25) os vencedores da etapa estadual da 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), e a Rede Gazeta ocupa novamente um lugar de destaque. Ao todo, foram premiados cinco jornalistas nas categorias Texto, Vídeo, Áudio e Fotojornalismo.

Na categoria áudio, houve dobradinha da Rádio CBN Vitória. Júlia Afonso conquistou o primeiro lugar com a reportagem "Mulheres que levantam mulheres: Como o empreendedorismo feminino revoluciona a economia em comunidades no ES". Em segundo lugar, ficou Mário Bonella, com "Como lascas de coco viraram um ótimo negócio".

Na categoria Jornalismo em Texto, Murilo Cuzzuol, de A Gazeta, ficou em segundo lugar com a reportagem "Projeto inédito no ES alavanca a produção de leite em meio à estiagem". Nessa mesma produção, Ricardo Medeiros, também de A Gazeta, conquistou o segundo lugar, em Fotojornalismo.

Em Vídeo, Elis Carvalho, do Em Movimento, também foi segundo lugar, com a produção "Mercado da Vila Rubim: o coração empreendedor de Vitória".

Os primeiros lugares nas categorias Texto, Áudio, Vídeo e Foto vão receber R$ 20 mil, enquanto os segundos e terceiros lugares vão levar R$ 15 mil e R$ 10 mil, respectivamente. Já a premiação especial para o Jornalismo Universitário vai pagar R$ 3 mil para o primeiro colocado.

Agora, os primeiros colocados do Espírito Santo vão ser avaliados na etapa regional. Apenas um trabalho de cada categoria, por região (Sudeste, Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste), vai para o Prêmio Nacional. Os vencedores nacionais de cada categoria principal ainda concorrem ao Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo, com cerimônia marcada para o dia 28 de novembro, em Brasília.

Confira os vencedores da etapa estadual do Prêmio Sebrae