O desenvolvimento do Espírito Santo passa por Vila Velha

Tenho registrado, em todos os espaços por onde passo, que a Vila Velha do amanhã está sendo construída agora. Tem sido uma experiência e tanto trabalhar o desenvolvimento da cidade, junto com toda equipe de secretários e servidores – a propósito, somos o 20º município do país com servidores mais qualificados. Tem sido gostoso receber o apoio da população. Tem sido gratificante olhar para trás e ver tudo que já fizemos.

Hoje, a população canela-verde tem orgulho de viver Vila Velha e do que ela está se tornando. Somos o 1º lugar em transparência pública, o maior avanço da qualidade de ambiente de negócios do estado, reconhecido pelo Sebrae, a melhor cidade do Espírito Santo para se empreender e a 29ª melhor do país. Líder em desburocratização, o que permite em 9 horas abrir uma empresa e receber o alvará de funcionamento. O menor tempo de abertura em todo Estado. A média nacional é de 23h.

Vila Velha possui o melhor centro logístico e maior complexo portuário do Espírito Santo, movimentando 94% de todas as cargas que entram e saem do Estado por meio das operações portuárias. Não é por acaso que o município realiza o maior pacote de investimentos de sua história: R$ 1 bilhão de recursos próprios investidos em infraestrutura.

Sozinha, Vila Velha concentrou 17% de todas as empresas abertas no Estado em 2023 e registrou a abertura de mais de 2,3 mil novas empresas apenas em janeiro de 2024. Empresas alimentícias vão investir mais de R$ 1 bilhão e gerar 1.120 empregos em nosso município. Para formar mão de obra local e qualificar profissionais para o mercado formal de trabalho, em parceria com o Governo do Estado, temos 14 polos de formação profissional que oferecem 14 diferentes cursos.

Cidade com maior número de obras públicas em execução no Estado. Só em saneamento básico são R$ 750 milhões. Em macrodrenagem, outros R$ 750 milhões; em mobilidade urbana, R$ 140 milhões. Estamos limpando e dragando 55 km de canais e desobstruindo 50 km de galerias pluviais.

Parque da Prainha, em Vila Velha Crédito: Everton Thiago/Prefeitura de Vila Velha

Em ritmo de avanço nas pautas prioritárias da educação, alcançamos o melhor índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) na Grande Vitória. A entrega do kit com uniformes e material escolar foi uma verdadeira festa feita por pais e alunos. Investimos R$ 54 milhões no Programa Bolsa Aluno que atende 57 mil alunos no município. Na educação especial, nosso atendimento foi ampliado de 1,7mil para 4 mil crianças atendidas.

Vila Velha foi a cidade com maior redução de homicídios em 2023 , em todo o Estado. Nossa Guarda Municipal trabalha incansavelmente em favor da segurança do município e em parceria com o Governo do Estado. E agora estamos formando 65 novos guardas. A proteção da vida do cidadão e de nosso patrimônio é prioridade.

Todo esse trabalho nos deixa orgulhosos, mas sabemos que a cidade não pode parar. Ouso dizer que conseguimos o protagonismo tão sonhado e hoje, o desenvolvimento passa por aqui, a qualidade de vida de nossa população está melhor e, com certeza Vila Velha é uma nova cidade, é terra de gente feliz!