Não podemos assistir a esta criminalização da advocacia

Presídios no Espírito Santo são administrados pela Sejus Crédito: Divulgação | Secretaria de Justiça do Espírito Santo

A situação é pior e não para por aí: advogados sem procuração ficam limitados a três visitas por preso, há necessidade de agendamento prévio da visita, e visitas em andamento devem ser encerradas às 20h, entre outros absurdos.

Fato é que não podemos assistir a esse massacre da advocacia criminal e a essa criminalização da advocacia, que visa exclusivamente buscar apoio popular para manter uma portaria ilegal por atingir nossas prerrogativas.

Se desvios e erros acontecem, eles precisam ser investigados e punidos, como o MP e a Polícia Civil já estão fazendo, como tem que ser.

se o Estado quer regulamentar e estabelecer novas regras dentro do sistema prisional , deveria fazê-lo com total transparência e com a participação da advocacia para que as prerrogativas sejam preservadas e tratando também de todos que trabalham e atuam no sistema prisional, e não apontando como se apenas a advocacia fosse responsável por desvios.

Mas é inaceitável apontar toda uma classe que age em sua esmagadora maioria dentro dos preceitos éticos e em defesa do direito de todos os cidadãos como responsável pelas mazelas do sistema prisional capixaba.

A advogada que foi presa nesta semana está há dois anos com tornozeleira eletrônica e respeitando todas as medidas cautelares impostas e, desde então, trabalhando e cuidando da sua família. E em razão da falha do equipamento, entraram dentro da sala de aula para efetuar a prisão. Pior: a mídia destaca o motivo pelo qual ela está com a tornozeleira para incriminá-la novamente, como se fosse o ilícito de agora, e não do passado. Uma covardia. Eu acompanhei a advogada no IML e até os policiais civis comentaram que o equipamento estava funcionando.

Mas, repito: este massacre que está acontecendo nas últimas semanas é um enredo para chamar apoio popular para justificar a portaria que atinge as nossas prerrogativas, às custas de criminalizar a advocacia.