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Alexandre Caldeira Simões

Artigo de Opinião

É advogado especialista em Direito Empresarial, Tributário e Cível
Alexandre Caldeira Simões

Leilões ficam mais acessíveis e apresentam boas oportunidades de compra

A principal vantagem em participar dessa modalidade de compra é o fato de que alguns itens chegam a ser arrematados por 50% do valor de mercado
Alexandre Caldeira Simões
É advogado especialista em Direito Empresarial, Tributário e Cível

Públicado em 

13 jun 2023 às 16:34
Apesar de ainda serem desconhecidos da maior parte da população, os leilões judiciais e extrajudiciais têm desempenhado um papel crucial na economia brasileira. As duas modalidades de compra experimentaram, nos últimos anos, um crescimento considerável.
Esse aumento do interesse surgiu, entre outros fatores, devido à redução da capacidade financeira das famílias brasileiras e à procura por alternativas mais econômicas de compra.
A principal vantagem em participar dessa modalidade de compra é o fato de que alguns itens chegam a ser arrematados por 50% do valor de mercado. Além disso, a aquisição desses bens é segura, já que passa pelo crivo do Judiciário ou de instituições financeiras sérias.

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Os leilões acontecem quando um tribunal decide vender um bem para saldar dívidas do proprietário. Já os extrajudiciais ocorrem sem a necessidade de uma decisão judicial, normalmente envolvendo instituições financeiras que precisam recuperar seus investimentos. Ambos os procedimentos são extremamente seguros se o arrematante adotar todas as cautelas necessárias para verificar se determinado bem apresenta real potencial de lucratividade.
Para evitar problemas, o interessado deve pesquisar a fundo o bem leiloado e seu estado de conservação. É crucial visitar o bem, quando possível, solicitar a opinião de um profissional de confiança e verificar se o bem encontra-se ocupado e o tipo de ocupação.
É de conhecimento público que inúmeros sites mal-intencionados afirmam ser de leiloeiros oficiais. No entanto, vale ressaltar que apenas os leiloeiros devidamente registrados nas Juntas Comerciais de cada Estado possuem a autorização para realizá-los. Importante frisar também que seus respectivos endereços eletrônicos são devidamente catalogados nas juntas comerciais.
É fundamental que seja feita a leitura atenta do edital, documento que contém informações relevantes sobre o bem, o processo de leilão e os possíveis encargos adicionais.

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Tendo em vista a complexidade das informações lançadas no edital, é recomendável consultar um advogado, pois esse profissional tem conhecimento jurídico para identificar possíveis riscos apresentados pelo leilão. Ele pode ainda colaborar na elaboração de estratégias de lance e dar assistência durante o processo pós-leilão, como na transferência de propriedade ou no processo de desocupação do imóvel.
A participação de um profissional para acompanhar o processo ajuda, sem dúvida, a aumentar a segurança e a lucratividade do negócio. Com todos os cuidados tomados, os leilões judiciais e extrajudiciais já se consolidaram como oportunidades interessantes de negócios mais baratos.

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