Leilões ficam mais acessíveis e apresentam boas oportunidades de compra

Apesar de ainda serem desconhecidos da maior parte da população, os leilões judiciais e extrajudiciais têm desempenhado um papel crucial na economia brasileira. As duas modalidades de compra experimentaram, nos últimos anos, um crescimento considerável.

Esse aumento do interesse surgiu, entre outros fatores, devido à redução da capacidade financeira das famílias brasileiras e à procura por alternativas mais econômicas de compra.

A principal vantagem em participar dessa modalidade de compra é o fato de que alguns itens chegam a ser arrematados por 50% do valor de mercado. Além disso, a aquisição desses bens é segura, já que passa pelo crivo do Judiciário ou de instituições financeiras sérias.

Os leilões acontecem quando um tribunal decide vender um bem para saldar dívidas do proprietário. Já os extrajudiciais ocorrem sem a necessidade de uma decisão judicial, normalmente envolvendo instituições financeiras que precisam recuperar seus investimentos. Ambos os procedimentos são extremamente seguros se o arrematante adotar todas as cautelas necessárias para verificar se determinado bem apresenta real potencial de lucratividade.

Para evitar problemas, o interessado deve pesquisar a fundo o bem leiloado e seu estado de conservação. É crucial visitar o bem, quando possível, solicitar a opinião de um profissional de confiança e verificar se o bem encontra-se ocupado e o tipo de ocupação.

É de conhecimento público que inúmeros sites mal-intencionados afirmam ser de leiloeiros oficiais. No entanto, vale ressaltar que apenas os leiloeiros devidamente registrados nas Juntas Comerciais de cada Estado possuem a autorização para realizá-los. Importante frisar também que seus respectivos endereços eletrônicos são devidamente catalogados nas juntas comerciais.

É fundamental que seja feita a leitura atenta do edital, documento que contém informações relevantes sobre o bem, o processo de leilão e os possíveis encargos adicionais.

Tendo em vista a complexidade das informações lançadas no edital, é recomendável consultar um advogado, pois esse profissional tem conhecimento jurídico para identificar possíveis riscos apresentados pelo leilão. Ele pode ainda colaborar na elaboração de estratégias de lance e dar assistência durante o processo pós-leilão, como na transferência de propriedade ou no processo de desocupação do imóvel.