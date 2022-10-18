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Pregão

Leilão da Receita Federal tem celulares por menos de R$ 1.000

Serão leiloados 90 lotes de diversos itens que foram apreendidos ou abandonados, que vão desde smartphones a veículos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 out 2022 às 18:12

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 18:12

A Receita Federal leiloa 90 lotes de diversos itens até as 18h desta quarta-feira (19). Entre os objetos, estão disponíveis smartphones como o iPhone 11 e o Redmi Note 8, da Xiaomi, por menos de R$ 1.000.
iPhone 11 e relógios serão alguns dos itens leiloados
iPhone 11 e relógios serão alguns dos itens leiloados Crédito: Reprodução: Apple | Montagem: A Gazeta
Os lotes, com itens que foram apreendidos ou abandonados, são divididos em categorias como livros, relógios, celulares, vestuário, informática e veículos.
O valor mínimo de cada lote varia de R$ 250, com vestuário ou utensílios domésticos, a R$ 370 mil, com matérias-primas para a indústria têxtil.
Para participar do pregão, os interessados devem acessar o Centro de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e clicar em "Sistema de Leilão Eletrônico".
Para enviar as propostas, o usuário deve selecionar o edital nº 0817900/004/2022 até as 18h desta quarta-feira (19) e clicar em "Incluir Proposta".
No Sistema Leilão Eletrônico, é possível ver o edital completo e os itens de cada um dos 90 lotes.

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