Leilão da Receita Federal tem celulares por menos de R$ 1.000

Receita Federal leiloa 90 lotes de diversos itens até as 18h desta quarta-feira (19). Entre os objetos, estão disponíveis smartphones como o iPhone 11 e o Redmi Note 8, da Xiaomi, por menos de R$ 1.000.

iPhone 11 e relógios serão alguns dos itens leiloados Crédito: Reprodução: Apple | Montagem: A Gazeta

Os lotes, com itens que foram apreendidos ou abandonados, são divididos em categorias como livros, relógios, celulares, vestuário, informática e veículos.

O valor mínimo de cada lote varia de R$ 250, com vestuário ou utensílios domésticos, a R$ 370 mil, com matérias-primas para a indústria têxtil.

Para participar do pregão, os interessados devem acessar o Centro de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e clicar em "Sistema de Leilão Eletrônico".

Para enviar as propostas, o usuário deve selecionar o edital nº 0817900/004/2022 até as 18h desta quarta-feira (19) e clicar em "Incluir Proposta".