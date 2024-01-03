Ética e integridade: os antídotos contra a corrupção no ambiente corporativo

Investir em uma cultura de integridade e ética contribui não apenas para um ambiente de trabalho saudável, como também garante o crescimento e a competitividade das empresas.

Dando ensejo ao Dia Internacional Contra a Corrupção, celebrado em 9 de dezembro, diversas organizações se voltaram para um assunto inadiável: a importância do fortalecimento da integridade e da ética no ambiente de negócios.

Embora as discussões sobre integridade e ética já existam há tempo, o contexto da sociedade atual exige que as empresas estejam ainda mais atentas a esses valores, já que as relações estão no centro do negócio. Isso significa que todos, desde os colaboradores até os clientes, tornam-se mais dispostos a se relacionar com as organizações que estejam de acordo com seus próprios valores. Ou seja, mais do que dizer que possuem valores, as empresas devem mostrar que os seguem na prática para assegurar a sua permanência e competividade.

Além disso, há uma necessidade de atualização de valores e hábitos, a fim de tornar o ambiente profissional mais saudável. Todo esse processo é facilitado pelo fortalecimento do Compliance, setor responsável por fazer com que as normas legais e regulamentares sejam cumpridas dentro das empresas. Nesse contexto, integridade e compliance tornam-se palavras-chave.

A integridade é o alicerce sobre o qual as empresas constroem sua reputação e relacionamentos. Ela representa a coerência entre os valores proclamados e as ações efetivamente praticadas, sendo essencial para a sustentabilidade e credibilidade de qualquer organização. Já a ética não apenas dita as normas de conduta, mas também influencia diretamente a percepção e a confiança dos stakeholders. Empresas éticas tendem a estabelecer laços mais sólidos com seus colaboradores, clientes e a sociedade.

Quando falamos de cooperativas, o peso da integridade se torna ainda mais significativo. Essas instituições se apoiam na confiança mútua entre os cooperados, tornando a transparência e a ética elementos fundamentais para a manutenção de sua estabilidade e prosperidade.

Corrupção Crédito: Freepik

Na Unimed Vitória, criamos o movimento “Atitude e Integridade” para disseminar essa ideia ao longo do ano. Em dezembro, a equipe de Compliance percorreu diversos setores para reforçar entre cooperados e colaboradores quais são os valores da cooperativa e a importância de agir de forma ética tanto em sua vida pessoal, quanto no âmbito do seu trabalho, reforçando, ainda, sobre a existência de canal de denúncia para apuração de condutas irregulares.

Esse esforço é necessário porque cada um tem o potencial de influenciar os seus colegas com suas atitudes. Essa influência é ainda mais potente quando falamos em lideranças. O comportamento dos líderes é determinante para a atuação das equipes.