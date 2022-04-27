Daniel Silveira e o STF: os fins justificam os meios na persecução penal no Brasil

Deputado federal Daniel Silveira Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Para a maioria dos ministros, as declarações que motivaram a denúncia da PGR não foram apenas opiniões relacionadas ao mandato e, portanto, não estão protegidas pela imunidade parlamentar nem pela liberdade de expressão.

E aqui está o ponto de partida: a liberdade de expressão possui limites, ela não é absoluta. No Brasil, não se pode dizer ou publicar o que quiser irresponsavelmente. Basta pensar, por exemplo, nos crimes contra a honra e no crime de ameaça.

Segundo ponto: em 2019, após instauração do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes foi designado pelo ministro Dias Toffoli como autoridade investigadora dos ataques ao STF e da divulgação de fake news. Inquérito instaurado de ofício e com a designação de um ministro que passou a determinar as diligências, com buscas e apreensões e até mandados de prisão, sem pedido do MPF ou da autoridade policial? Nada mais inquisitivo.

Terceiro ponto: o deputado federal foi condenado a oito anos e nove meses de reclusão e o tribunal determinou a suspensão dos direitos políticos e a perda do mandato parlamentar. Logo em seguida, o presidente editou o decreto que perdoou Daniel Silveira. A graça possui previsão constitucional e legal e o presidente pode concedê-la. Ela é individual, não se confunde com o indulto (coletivo), afasta os efeitos primários da condenação (pena), mas não os efeitos secundários, como a obrigação de reparar os danos oriundos do crime e a inelegibilidade. Extingue-se a punibilidade, ou seja, o réu deixa de cumprir a pena, mas os efeitos secundários permanecem.

Quarto ponto: na ânsia de perdoar o aliado político, o presidente editou e publicou o decreto antes de transitar em julgado a decisão do STF, atuando quase como uma instância revisora do tribunal. Um vício grave que pode gerar a nulidade do ato. Quanto a eventual crime de responsabilidade do chefe do executivo, parece pouco provável. Quinto ponto: A jurisprudência do STF admite ser possível controlar judicialmente a legalidade de um decreto de indulto, mas não o seu mérito.