Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Brasil

Indulto a Daniel Silveira: nossa democracia será lembrada com saudade

O presidente avançou um pouco mais em seu projeto de descredibilização institucional, de desmoralização do STF, de entorpecimento da vontade nacional, da credibilidade na democracia

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 02:00

Públicado em 

26 abr 2022 às 02:00
Elda Bussinguer

Colunista

Elda Bussinguer

*ARQUIVO* BRASÍLIA, DF, 29.04.2020 - O deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) durante evento no Palácio do Planalto. (Foto: Pedro Ladeira/Folhapress)
Daniel Silveira é deputado federal pelo PSL Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
indulto concedido pelo presidente da República a Daniel Silveira, após o deputado ter sido condenado pelo STF, em uma clara, mas singela, tentativa de defesa da dignidade dos ministros, não foi apenas um ato de afronta à Suprema Corte e à democracia.
Ele foi uma aviso direto a toda a sociedade brasileira, em especial à classe política, ao Judiciário, ao Legislativo, às instituições em geral e a todos que ousem se encorajar no sentido de defesa da ordem democrática, de que o governo possui as chaves de leitura que lhe permitem compreender qual é o tempo certo para que aconteça a ruptura democrática e a tomada definitiva do poder, sem que haja força política capaz de lhe contrapor.
A resistência foi sendo testada no cotidiano das fakenews, no emaranhado espetaculoso de notícias que pipocam todos os dias, na falta de coragem para o enfrentamento dos absurdos éticos e jurídicos, na inércia diante dos repetidos atos que foram nos entorpecendo a mente e o espírito, na discórdia promovida no seio das famílias, no desemprego, na fome, na morte de milhares pela Covid, na destruição ambiental, na desinstitucionalização estratégica, programada minuciosamente nos gabinetes frequentados pela nata da escória nacional. Tudo isso sob as bênçãos de pastores e padres afinados com o fascismo, dispostos a vender a alma ao diabo em troca de poder, cargos ou dinheiro.
A religião tornou-se sim o ópio do povo. Não porque a fé seja enganosa ou o cristianismo seja entorpecedor da razão. Mas, sim, porque lideranças religiosas inescrupulosas se enriquecem à custa do sofrimento e da miséria do povo, mantido sob seu domínio, com promessas de uma eternidade próspera e feliz, enquanto se embriagam das benesses concedidas, hoje, pela convivência com o poder central.

Veja Também

STF recebe ação contra perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira

Daniel Silveira vai a uma festa mesmo proibido de ir a eventos, diz TV

O presidente avançou um pouco mais em seu projeto de descredibilização institucional, de desmoralização da Suprema Corte, de entorpecimento da vontade nacional, da credibilidade na democracia.
Em sua loucura, mostrou força, poder e estratégia. Resta muito pouco, quase nada, da honra, da esperança e da fé.
Constituição rasgada. A democracia esfarinhada. O sentimento de liberdade e de vontade soberana do povo já não existe mais.

Veja Também

Foto de Bolsonaro ao lado de André Mendonça é de 2019, anterior à nomeação como ministro do STF

Bolsonaro defende ditadura e diz para ministros do STF calarem a boca

Entorpecidos nos perguntamos o que mais resta a destruir. Entristecidos, olhamos para o futuro com desesperança e recordamos o passado com nostalgia.
Enquanto isso, os donos do poder e do dinheiro continuam a se deliciar dos ganhos auferidos nesses últimos três anos desse governo distópico e perverso. A democracia e o povo não importam para eles.
Nossa breve democracia em pouco será lembrada com saudade.

Elda Bussinguer

Pos-doutora em Saude Coletiva (UFRJ), doutora em Bioetica (UnB), mestre em Direito (FDV) e professora universitaria

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro STF Daniel Silveira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Micro e pequenas empresas buscam adaptar gestão e sistemas para enfrentar os novos custos de conformidade da reforma tributária
O custo escondido da adaptação tributária para as pequenas empresas
Mulher com coceira
Coceira na menopausa: entenda as causas e veja como aliviar o desconforto
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 29/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados