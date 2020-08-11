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José Vicente Pimentel

Artigo de Opinião

Relações internacionais

Brasil precisa honrar sua tradição diplomática na crise do Líbano

Diplomacia brasileira deve batalhar no âmbito nacional, no sistema das Nações Unidas e em contatos bilaterais com os países influentes no Oriente Médio em prol de ações concretas para socorrer o povo libanês
José Vicente Pimentel

Públicado em 

11 ago 2020 às 08:00
Imagem desta quarta-feira, 05, mostra a destruição causada por duas fortes explosões que atingiram a região portuária de Beirute, no Líbano.
Imagem da quarta-feira (05) mostra a destruição causada por duas fortes explosões que atingiram a região portuária de Beirute, no Líbano Crédito: HASSAN AMMAR/AP/ESTADÃO CONTEÚDO
Em 1996, o chanceler Luiz Felipe Lampreia decidiu juntar as divisões de África, Ásia e Oriente Médio num só Departamento, cuja chefia me confiou. Nem bem me instalei nas novas funções e um grupo de embaixadores árabes pediu audiência para expressar estranheza diante do que consideravam uma manifestação de desinteresse do governo brasileiro, ao colocar sua região a reboque de outras duas. Levou algum tempo até persuadi-los de que a medida era de racionalização administrativa e não tinha conotação política negativa.
Quem me ajudou no diálogo com os diplomatas árabes foi o embaixador do Líbano, Ghazi Chidiac, que tinha evidente ascendência sobre seus colegas. Ghazi conhecia todo mundo em Brasília e viajava com frequência, Brasil afora, para encontrar-se com lideranças patrícias. Tentava demonstrar estatisticamente que havia 12 milhões de descendentes libaneses no Brasil, e ria quando eu retrucava “você tem sangue de negociante, dou-lhe 50 por cento de desconto e ainda ficamos com uma vez e meia a população total do Líbano”.

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Concordávamos que a política externa brasileira deveria ter uma atenção especial para com o Líbano por pelo menos dois motivos. Primeiro, a importância da comunidade libanesa garantiria lastro político interno a iniciativas pró-libanesas. Segundo, a convivência harmoniosa, há mais de um século, entre as comunidades judaica e árabe no Brasil nos dá a força moral, ou “soft power”, para participarmos, nos foros internacionais, da construção de consensos dinâmicos na região.
Com um território equivalente a menos de um quarto do Espírito Santo e espremido entre Síria e Israel, o Líbano se valeu, desde os tempos em que os fenícios construíram Beirute, da janela do Mediterrâneo para fazer uma ponte comercial e financeira entre Ásia e Europa. Mas os últimos tempos têm sido duros.

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A guerra na Síria e as políticas de Netaniahu e de Trump contribuíram para uma forte crise político-financeira, agravada pela inabilidade de Michel Aoun. Com a destruição do porto no dia 4 último e a revolta popular contra a inoperância do governo, a renúncia do presidente se tornou inevitável, e não deve ser a única.
Nessas horas, a diplomacia brasileira precisa assumir sua responsabilidade e batalhar, no âmbito nacional, no sistema das Nações Unidas e em contatos bilaterais com os países influentes no Oriente Médio, em prol de ações concretas para socorrer o povo libanês. Internamente, precisamos, por exemplo, convencer os exportadores do agronegócio de que doações emergenciais de alimentos redundarão, a médio prazo, em melhores ambientes de negócios internacionais.

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Nas instâncias diplomáticas, precisamos adotar uma atitude proativa, participar de planos de ajuda, facilitar negociações. Assim estaremos honrando as melhores tradições de nossa diplomacia e recuperando algo do prestígio que a nossa política externa vem perdendo nos últimos tempos.
O autor é embaixador aposentado e secretário de Meio Ambiente de Vila Velha

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