Bolsonaro e a luz no fim do túnel: o confronto como estratégia

Jair Bolsonaro em motociata na cidade de Porto Alegre Crédito: Isac Nóbrega/PR

Não tenho dúvidas de que presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é um fenômeno sem precedentes na história política do Brasil desde que se tornou um país independente, em 1822. O ex-capitão conseguiu o que nenhum outro político jamais conseguiu em quaisquer dos níveis de administração (municipal, estadual ou federal) na chefia do Poder Executivo: cometeu todo tipo de descalabro, desatinos e trapalhadas; sua gestão da pandemia de Covid-19 é desastrosa e contribuiu decisivamente para que o país ultrapassasse a marca de mais de 570 mil mortes; e a imagem do Brasil no mundo nunca foi tão ruim como agora, transformando o maior país da América Latina num verdadeiro pária internacional.

O governo Bolsonaro não tem um programa de governo e as demonstrações de inépcia, despreparo e amadorismo de sua equipe causam espanto. Ainda assim, passados mais de dois anos e meio de mandato, o ex-capitão transformado em político há mais de 30 anos, mas que até pouco tempo negava a política, consegue ainda manter um sólido apoio de um quarto da opinião pública, como continuam mostrando as seguidas pesquisas de opinião pública.

Não é pouca coisa, independentemente do que vier a acontecer em 2022, quando Bolsonaro deve disputar a reeleição. Ele triunfou onde nenhum outro político triunfou. Trata-se de um fato que não tem como ser subestimado e certamente será, no futuro, tema para milhares de trabalhos acadêmicos, que envolvem áreas como a Ciência Política, a Antropologia e a Psicologia de Massas, entre outras ciências.

Mas, falando em disputar a reeleição, essa parece não ser a vontade do ex-capitão transformado em político que nega a política. Afinal, os movimentos feitos pelo presidente da República, principalmente depois do início da pandemia de Covid-19, no ano passado, são de quem não não gostaria de disputar eleição nenhuma, a não ser que o resultado lhe seja favorável ou para ser aclamado, como se o que estivesse em jogo fosse o trono de Roma.

Não é por acaso que ele coloca em suspeita as mesmas urnas eletrônicas que o elegeram e faz ameaças de que não haverá eleição se o voto não for impresso. Da mesma forma, são frequentes os seus ataques contra as instituições e os demais Poderes da República; o ex-capitão também procura interferir abertamente nas Forças Armadas, na Polícia Federal (PF), na Procuradoria Geral da República e em outros órgãos e agências do governo para colocá-los a serviço das suas próprias ambições e da sua família, e ainda mantém a sua base permanentemente mobilizada através de uma pregação que mistura teorias da conspiração com golpismo.

Bolsonaro não teve o sucesso até o momento, apesar do apoio eloquente e fanático dos seus seguidores, que muitas vezes parecem viver numa realidade completamente distópica. Assim, pelo menos por enquanto, tudo leva a crer que o ex-capitão terá mesmo que se submeter novamente ao julgamento fundamental de uma democracia, que é feito através do voto popular.

Mas ainda que continue conspirando contra a democracia, a verdade é que os 25% de apoio que ainda mantém na opinião pública são um trunfo e tanto para Bolsonaro, ainda mais depois de tudo que aconteceu nesse período. Não há dúvida que o ambiente de polarização política do país e a mobilização permanente dos apoiadores, impulsionados por Bolsonaro e seu círculo próximo, contribuíram decisivamente para a antecipação da disputa eleitoral, evidentemente associado ao estilo errático do seu governo.

Intuitivo e impulsivo, o ex-capitão levou para o Palácio do Planalto a tática de confrontação contra inimigos, reais ou imaginários. Essa é talvez a única estratégia que Bolsonaro conhece desde quando entrou para a política, em 1988, quando se elegeu vereador na cidade do Rio Janeiro. Assim conseguiu chegar até onde chegou e nada indica que vá mudar agora. É verdade que essa é uma tática arriscada, porque exclui quem não faz parte do culto ao “mito” e nem segue o catecismo bolsonarista, cujo conteúdo está centrado na agenda moral de costumes.

A volta ao jogo do ex-presidente Lula (PT) , depois que o STF anulou suas condenações na disputa, é uma ameaça, mas não conseguiu erodir a sua robusta base de apoio, muito pelo contrário. A verdade é que, no clima de polarização política que vive o Brasil desde 2013, fazer previsões no campo da política se tornou um exercício muito perigoso.